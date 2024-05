El regreso de los Gigantes de Carolina a la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM) es oficial para la temporada 2024 con la confirmación de Jerry Orsini como nuevo apoderado de la franquicia.

Tras un año de dispensa, los Gigantes participarán con un elenco de jugadores nativos encabezados por el esquina Kevin López y el central Ismael Alomar, ambos del programa nacional. A ellos se unen el colocador Gabriel Rosado, el libero Luismi Bertran, el esquina Adrián Iglesias, el central Lázaro Fernández y los opuestos Dimar López y Jair Santiago.

Carolina tiene derecho a contratar un jugador refuerzo. Los partidos locales serán en el Coliseo Guillermo Angulo. La temporada comienza el 1 de agosto de 2024.

Otra baja

Luego de confirmado el regreso de Carolina y la permanencia de los Nuevos Gigantes de Adjuntas bajo el mando del nuevo apoderado Salvador Pérez, la LVSM recibió una solicitud de dispensa de los Indios de Mayagüez.

“Los Indios no participarán en el torneo 2024 por razones económicas después de 17 años ininterrumpidos. Luego de no contar con el Palacio de Recreación y Deportes durante la temporada 2022 (jugarán en Yauco) y en el 2023 quitarnos el Palacio en la parte final de la temporada (incluyendo postemporada) nos llevó a tener grandes pérdidas económicas que no podemos seguir afrontando” explicó en una misiva el coapoderado José Guilloty.

El presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, César Trabanco, tuvo comunicación con el alcalde de Mayagüez, Jorge Ramos, en un intento por evitar el receso de los Indios, pero el primer ejecutivo de la ciudad mantuvo su posición de no aumentar la aportación económica que aseguraría la participación del equipo.

“Reconocemos el valor de la franquicia de Mayagüez para nuestro deporte. Siempre fue una plaza estable que cumplió con todos sus compromisos sin fallar durante casi dos décadas ininterrumpidas. A pesar de contar con los votos para revocar la dispensa, se accedió a otorgar la misma como protección de la franquicia” dijo Trabanco.

Se tomó en consideración cambiar la fecha del sorteo de nuevo ingreso para darle más tiempo a ambas partes en ponerse de acuerdo, pero lamentablemente no se logró.

Los jugadores reserva de Mayagüez serán parte de un sorteo especial que se celebrará el mismo día del Sorteo de Jugadores de Nuevo Ingreso.

Continúan las inscripciones

El Sorteo de Jugadores de Nuevo Ingreso 2024 de la LVSM será el 1 de junio en Guaynabo.

El sorteo es exclusivo para jugadores que nunca hayan participado en la LVSM. Jugadores nativos interesados en hacerse disponibles tendrán que inscribirse antes del 25 de mayo llenando y enviando vía correo electrónico la boleta.