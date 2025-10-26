Los Changos de Naranjito se impusieron en tres parciales a los Gigantes de Adjuntas en la cancha Rafael Llull en el único partido celebrado el sábado en la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM).

Los sets del triunfo fueron 25-20, 27-25 y 25-21.

Con esta victoria, Naranjito colocó su récord a 1-1 con cuatro puntos acumulados en la primera posición de la joven temporada.

Por su parte, los Gigantes caen a 0-2 con apenas un punto en el saco.

El segundo parcial fue el más reñido. Con un set arriba, los visitantes enfrentaron un cierre dramático.

Adjuntas llegó primero al punto de set (24-23) gracias a un ataque de Cristian Encarnación por zona cuatro, pero no logró concretar. Tras dos empates consecutivos, Naranjito cerró el parcial con dos puntos al hilo, tomando ventaja de 2-0 en sets.

En la tercera manga, los Changos se despegaron 14-9 con ataque del zurdo Sebastián Negrón.

Sin embargo, Adjuntas se acercó 16-17 tras un remate por el centro de Heriberto Maldonado y un error en ataque de Goldball que provocó el empate.

El punto de set llegó con ventaja de 24-20 para Naranjito, tras otro error ofensivo de Encarnación. El partido se cerró 25-21 con un ataque positivo por el centro de Ángel Rivera.

En la ofensiva de los Changos destacaron Goldball, Negrón y Colton Cowell, cada uno con 15 puntos.

Por Adjuntas, Encarnación también logró 15 puntos.

Naranjito superó a Adjuntas 41-36 en ataques, 6-3 en servicios directos y 38-34 en defensas. Los Gigantes dominaron en pases 34-30 y asistencias 21-13.

La liga continúa este domingo entre los Patriotas Lares frente a los Gigantes de Carolina, Plataneros de Corozal versus los Mets de Guaynabo y los Caribes de San Sebastián ante los Cafeteros de Yauco.