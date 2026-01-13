Pelegrín Vargas Jr. de los Caribes de San Sebastián y Spencer Olivier de los Plataneros de Corozal superaron las 20 boletas en la votación para formar parte del Equipo de Estrellas 2025 como esquinas, anunció este lunes la Liga de Voleibol Superior Masculino (LVSM).

Su consistencia ofensiva, liderazgo y presencia en momentos claves los convirtieron en favoritos indiscutibles.

En la posición de central, Nick West de los Patriotas de Lares figuró como el destacado con alrededor de 18 boletas, reflejo de su dominio en la malla y su impacto en ambos costados del juego.

Abraham Tamayo, de los Gigantes de Carolina, fue seleccionado como el segundo central del Equipo de Estrellas

“El talento que hemos visto esta temporada demuestra, una vez más, la grandeza del voleibol puertorriqueño. Felicito a cada uno de los jugadores seleccionados al Equipo de Estrellas 2025. Su dedicación, disciplina y compromiso con el deporte son un orgullo para nuestra liga y para todo Puerto Rico. Este reconocimiento es más que merecido”, expresó en declaraciones escritas el presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV), César Trabanco.

Por su parte, el opuesto de los Plataneros, Jalen Penrose, recibió más de un 97% de apoyo, uno de los porcentajes más altos registrados en la historia reciente de la liga, confirmando su condición de arma ofensiva élite.

El puesto de acomodador también mostró una inclinación clara: Kevin Rodríguez, de los Cafeteros de Yauco.

Finalmente, en la posición de líbero, Luis Beltrán de Carolina obtuvo el reconocimiento por su consistencia defensiva, lectura de juego y aporte silencioso, pero determinante en cada presentación.

“Este grupo representa lo mejor de nuestra liga, atletas que compiten con pasión, profesionalismo y un profundo respeto por el juego. Agradecemos a los medios y a los equipos por su participación en el proceso de votación, y extendemos nuestras felicitaciones a los jugadores por su desempeño excepcional. La temporada 2025 ha sido una de gran crecimiento y estos atletas han sido pieza clave en ese desarrollo”, comentó, por su parte, el director del torneo, Jaime Vázquez.

La final de la LVSM arranca este lunes entre los bicampeones Caribes y los Cafeteros en la Cancha Félix Méndez Acevedo de Lares.