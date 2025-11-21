Puerto Rico avanzó ayer jueves a las semifinales del Campeonato Continental Norceca Sub-17 masculino tras dominar por 3-0 (25-17, 25-11, 25-12) a Nicaragua, resultado que lo mantuvo como líder invicto del Grupo A.

El conjunto puertorriqueño, campeón defensor, impuso su ritmo desde el inicio y controló todos los fundamentos del juego. Superó a los nicaragüenses 33-18 en ataques, 6-1 en bloqueos y 6-1 en servicio, además de capitalizar 30 errores del equipo local.

Carlos Cruz encabezó la ofensiva con nueve puntos, seguido por Gabriel Soto con siete. Anthony Caballero marcó seis por Nicaragua.

Aquí otra imagen de los jugadores celebrando. ( CARLOS MONTEALTO )

La cómoda ventaja en el marcador permitió al técnico Hernán Torres rotar su personal de cara a la fase decisiva.

“Los niños están trabajando muy bien y demuestran ser unos posibles titulares”, dijo el dirigente al destacar el aporte de los jugadores emergentes.

Con marca de 3-0, Puerto Rico se unió a Estados Unidos —líder del Grupo B— en la ronda semifinal.

Puerto Rico celebra luego de ganar su grupo en la fase preliminar del torneo en Nicaragua. ( CARLOS MONTEALTO )

Nicaragua cayó al cuarto lugar del Grupo A y enfrentará el sábado al perdedor de los cruces entre México y Barbados o Costa Rica y Cuba. Los boricuas aguardan por su próximo rival con la meta de defender su corona continental.