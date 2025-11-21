Nueva York. El jugador de cuadro Kazuma Okamoto y el lanzador Kona Takahashi están ingresando al sistema de publicación de las Grandes Ligas y estarán disponibles para que los equipos los firmen como agentes libres desde el viernes hasta el cuatro de enero.

Se unen al poderoso bateador Munetaka Murakami, cuyo período de 45 días para firmar expira el 22 de diciembre, y al lanzador derecho Tatsuya Imai, quien puede firmar hasta el 2 de enero.

Okamoto, de 29 años, bateó para .327 con 15 jonrones y 49 carreras impulsadas en 69 juegos este año para los Yomiuri Giants de la Liga Central. Se lesionó el codo izquierdo mientras intentaba atrapar un lanzamiento en primera base el 6 de mayo cuando chocó con Takumu Nakano de los Hanshin Tigers, una lesión que dejó a Okamoto fuera de juego hasta el 16 de agosto.

Seis veces All-Star, Okamoto tiene un promedio de .277 con 248 jonrones y 717 carreras impulsadas en 11 temporadas en la liga japonesa, liderando la Liga Central en jonrones en 2020, 2021 y 2023. Conectó un jonrón contra Kyle Freeland de Colorado para ayudar a Japón a vencer a Estados Unidos 3-2 en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2023.

Takahashi, un lanzador derecho que cumplirá 29 años el tres de febrero, tuvo un récord de 8-0 con una efectividad de 3.04 este año para los Seibu Lions de la Liga del Pacífico, ponchando a 88 y otorgando 41 bases por bolas en 148 entradas. Había tenido un récord de 0-11 con una efectividad de 3.87 en 2024 después de acumular un récord de 22-16 en las dos temporadas anteriores.

Takahashi tiene un récord de 73-77 con una efectividad de 3.39 en 11 temporadas con los Lions.

Según el acuerdo de publicación de la MLB con la Nippon Professional Baseball, la tarifa de publicación sería del 20% de los primeros $25 millones de un contrato de Grandes Ligas, incluidos los bonos ganados y las opciones. El porcentaje se reduce al 17.5% de los siguientes 25 millones de dólares y al 15% de cualquier cantidad superior a 50 millones de dólares. Habría una tarifa suplementaria del 15% de cualquier bono ganado, aumentos salariales y opciones ejercidas.