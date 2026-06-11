La Selección Nacional de Voleibol masculino comenzará el viernes la defensa de su título en el Final Four de Norceca, que se disputará hasta el domingo en el Domo de la Feria de León, Guanajuato, México.

El conjunto puertorriqueño, que llega al certamen como bicampeón, abrirá su participación ante República Dominicana a las 4:00 p.m. (hora de la isla).

El evento, que otorga puntos para los rankings continental y mundial y forma parte del proceso clasificatorio hacia los Juegos Panamericanos de Lima 2027, también reúne a los locales y Guatemala.

De cara al torneo, el dirigente del equipo patrio, Jamille Torres, destacó que Puerto Rico presentará una combinación de jóvenes y jugadores experimentados.

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“Para este torneo traemos una mezcla de jóvenes que están teniendo éxito en la NCAA, jugadores destacados de nuestra liga y varios veteranos, con la intención de seguir fortaleciendo el programa nacional. Venimos de ganar este torneo durante dos años corridos, por lo que llegamos con la intención de disputar el campeonato y continuar mejorando en el ranking mundial”, manifestó Torres en declaraciones de la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV).

Puerto Rico continuará su participación el sábado cuando enfrente a Guatemala a las 4:00 p.m. (hora de la isla). Cerrará la competencia el domingo ante el anfitrión México, en un choque programado para las 5:00 p.m. (hora de la isla).