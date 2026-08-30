La Selección Nacional de voleibol femenino cerró el sábado su participación en el Preolímpico con una derrota en tres parciales ante Cuba, en el partido por el tercer lugar celebrado en el Palacio de Voleibol Ricardo Gioriver Arias, en Santo Domingo, República Dominicana.

Los marcadores del revés fueron 25-22, 25-18 y 25-21. La victoria ante Cuba era importante para las boricuas, ya que les habría permitido sumar puntos para el escalafón mundial.

Puerto Rico cayó el viernes ante Canadá en el juego que otorgaba el pase a la final y la oportunidad de disputar el único boleto disponible para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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El dirigente boricua Juan Carlos Núñez había señalado en una entrevista previa con Primera Hora que el equipo patrio tendrá otras oportunidades de buscar su clasificación olímpica a través de su posición en el ranking global.

“Cuba nos impuso un juego desde el principio con mucha presión desde la línea de saque y los ataques en la malla, y simplemente no pudimos descifrarlo”, expresó Núñez tras el revés.

“Hay que felicitar al entrenador Luizomar (de Moura) por el gran trabajo que ha hecho en menos de un año con ese equipo. Nosotras seguimos en nuestro proceso. Este grupo está comprometido y sabe que el trabajo no termina aquí. Vamos a seguir ajustando, creciendo y preparándonos para lo que viene”, agregó.

Decelise Champion lideró la ofensiva puertorriqueña con 11 puntos, mientras Adriana Rodríguez aportó 10 unidades.

Por Cuba, Yalain de la Peña fue la máxima anotadora con 12 puntos. Le siguió la capitana Laura Suárez con 10 y Diaris Pérez con nueve tantos.

Las cubanas dominaron en ataques (36-35) y en bloqueos (12-7). Además, cometieron 13 errores, frente a los 25 de las boricuas.

“Muy feliz con todo el proceso que hemos vivido en la República Dominicana. Ver a mi equipo más fortalecido y más diligente resolviendo situaciones de juego me da mucho placer. Han sido dos meses de mucho trabajo y aprendizaje”, manifestó, por su parte, De Moura.