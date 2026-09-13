La Selección Nacional de voleibol femenino derrotó el sábado en cuatro parciales a Canadá para mantener su invicto en el Grupo A de la Copa Panamericana, que se celebra en el Domo de la Feria de León, Guanajuato, México.

Los marcadores de la victoria fueron 19-25, 25-23, 25-18 y 25-12.

Con el triunfo, Puerto Rico mejoró su récord a 2-0 y descansará este domingo. El sexteto patrio regresará a la acción este lunes para enfrentar a Nicaragua a las 4:00 p.m. (hora de la isla).

Ivania Ortiz y Valeria Vázquez lideraron la ofensiva boricua con 17 puntos cada una. En causa perdida, Talia Attieh fue la mejor anotadora de Canadá con 14 tantos, seguida por Emma Boyd con 10.

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“Canadá nos jugó muy bien el primer set. Nuestra mentalidad durante todo el torneo es comenzar agresivas, sin esperar a ver qué va a hacer el otro equipo. Hoy (sábado) Canadá hizo algunas cosas que no supimos manejar y cometimos errores que nos hicieron daño, pero nuestra mentalidad fue limpiar nuestro juego y salir a ejecutar lo que sabemos hacer”, expresó en declaraciones escritas Ortiz.

Puerto Rico dominó en ataques, 50-49, y en servicios, 6-5. Canadá fue superior por 6-5 en bloqueos. Las canadienses cometieron 33 errores durante el choque, mientras Puerto Rico concedió 18.