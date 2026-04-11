Las Cangrejeras de Santurce se colocaron en la noche del viernes a una victoria de avanzar a la Serie Final de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF) al imponerse en cinco sets sobre las Valencianas de Juncos en un partido celebrado en el Coliseo Roberto Clemente.

Mientras, en el Coliseo Roger Mendoza, las Criollas de Caguas arrancaron la serie semifinal B ante las Leonas de Ponce con una victoria en cuatro sets.

Ambas series se juegan a un máximo de siete desafíos.

En Santurce, las Cangrejeras (3-0) vencieron a las Valencianas (0-3) con marcadores de 25-20, 25-27, 25-27, 25-19 y 15-10.

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Santurce intentará completar la barrida el domingo, cuando visite a Juncos en el Coliseo Rafael G. Amalbert, también a las 7:00 p.m.

En Caguas, las Criollas ganaron por parciales de 19-25, 25-15, 25-17 y 27-25.

El cuarto parcial tuvo un cierre dramático. Las Leonas intentaron extender el encuentro a un quinto set al tomar ventaja de 21-19, tras un bloqueo de Sherridan Atkinson sobre Temi Thomas-Ailara (20-19) y un ataque de Claire Chaussee contra las manos del bloqueo criollo (21-19).

Pero las Criollas respondieron con firmeza. Un ataque por el centro de Alba Hernández y un error ofensivo de Chaussee igualaron el marcador. Desde ese momento, ambos equipos intercambiaron empates del 22 al 25, hasta que Caguas selló el parcial y el partido con un ataque en corrida por zona dos de Diana Reyes, seguido de un error de Atkinson por zona cuatro.

La ofensiva de Caguas se distribuyó entre Temi Thomas-Ailara, con 22 puntos; Jenaisya Moore, con 15; y Diana Reyes, con 14.

Por Ponce, Atkinson también anotó 22 unidades, Chaussee sumó 16 y Abby Akey añadió 10.

En las estadísticas colectivas, Caguas dominó en ataques (54-45), bloqueos (12-11) y servicios directos (6-4). Las Leonas fueron superiores en pases (61-37) y asistencias (21-18). Ambos equipos registraron 79 defensas.

La serie continuará el domingo 12 de abril en el Auditorio Juan Pachín Vicens, desde las 7:00 p.m., donde las Criollas buscarán ampliar su ventaja.