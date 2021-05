Toa Baja. Sobre 100 jugadoras de equipos de escuela superior y de clubes privados del país exhibieron durante los pasados dos días sus cualidades como voleibolistas ante reclutas para universidades de Puerto Rico y Estados Unidos, en lo que fue una gran gestión para promover las carreras de estudiantes que no habían podido jugar mucho durante el tiempo de la pandemia del coronavirus en la Isla.

Para el grupo de jóvenes que fue a exhibir sus talentos, la actividad era importante porque estas no han perdido la meta lograr oportunidades de estudio mediante su desempeño como jugadoras de voleibol a nivel universitario, tal como lo hizo Aury Cruz en la División I de la NCAA o como lo hizo Stephanie Enright en la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI).

“Espero que empecemos a jugar, especialmente nosotras que estamos cerca de ir a universidad. Necesitamos la exposición”, dijo Ariana Cruz, quien va para undécimo grado en la Arecibo Baseball Academy y puso en perspectiva como la paralización del deporte debido a la pandemia afecta su desarrollo y pudiera además afectar el que reciban oportunidades de recibir por medio del deporte una beca que le permita realizar estudios universitarios.

El voleibol de clubes ya tiene el permiso del gobierno para comenzar a jugar, pero no ha arrancado aún salvo a algunas excepciones. Todavía los clubes locales están jugando más en torneos invitacionales a los que acuden en Estados Unidos que lo que están jugando en Puerto Rico.

Mientras, el voleibol colegial se perdió los pasados dos semestres escolares. A ese nivel también se desarrollan las jugadoras boricuas. Los dos niveles van de la mano en el desarrollo de voleibolistas.

Abrimos a seniors por si acaso no tenían algún compromiso o acercamiento con universidades, pero la realidad del evento es para jugadoras de los años 2022 al 2025 - Miguel Rossy / Creador de la vitrina de exhibición

Ante la situación de los clubes y las escuelas, este sábado y domingo se celebró una vitrina de jugadoras ante reclutadores de universidades. La visión presentada se concentró mayormente para jugadoras de décimo y undécimo grado porque la gran mayoría de las reclutas ’seniors’ ya tienen sus universidades elegidas.

A la exhibición de talentos, celebrado en Toa Baja, llegaron un total de 121 jugadoras mayormente estudiantes entre el grado 10 y 11 de escuela superior. ( Ram—n "Tonito" Zayas )

“Abrimos a seniors por si acaso no tenían algún compromiso o acercamiento con universidades, pero la realidad del evento es para jugadoras de los años 2022 al 2025″, dijo uno de los creadores de la vitrina, Miguel Rossy.

La vitrina incluyo una charla de asesoramiento de reclutamiento universitario para los padres de las jugadoras.

La clase del 2020 de jugadoras ya fue reclutada, aunque de una manera distinta y no ideal.

La dirigente de la Jerezanas de la Universidad de Puerto Rico, Xiomara Molero, dijo que reclutó por un tryout que hizo, en vez de ver a las jugadoras en juegos reales en sus clubes y escuelas. Esa oportunidad no existió en el 2020, y tampoco en la primera mitad del 2021.

La coach de la Universidad Albertus Magnus, la boricua Vanessa Rosario, dijo que reclutó en el 2020 en base a vídeos, tanto a jugadoras de Estados Unidos como internacionales, incluyendo a las boricuas. Albertus Magus es una institución de División III en la NCAA.

La vitrina en Toa Baja, por lo tanto, significó un regreso cercano a la normalidad, la que llegará cuando todos los clubes y escuelas tengan activos sus calendarios de juegos y los coaches puedan ver los talentos en acción real.

Hay unas jugadoras que parecen que la pandemia no les hizo efecto y hay otras que definitivamente se les nota falta de trabajo - Xiomara Molero / Dirigente de las Jerezanas de la UPR de Río Piedras

La vitrina también significa un medidor de lo que hizo la pandemia al voleibol, en particular a la condición física y técnica de las jugadoras ante la inactividad.

Molero dijo que, a parte de los niveles escolares, hubo dos tipos de jugadoras en la vitrina: las que lucieron en condición y las que estaban fuera de ritmo.

“Hay unas jugadoras que parecen que la pandemia no les hizo efecto y hay otras que definitivamente se les nota falta de trabajo”, describió Molero. “Lo bueno es que la mayoría son jugadoras de futuro. Si esto (vitrina) se hace el año que viene, vamos a poder evaluarlas nuevamente y ver cómo progresaron. Es importantes este tipo de actividad para no dejarlas caer”.

La entrenadora de la UPR en Río Piedras, Xiomara Molero, apuntó que entre el grupo se vio a jugadoras en buena condición física y de juego, y otras que tal vez por la falta de acción debido a la pandemia, están en necesidad de entrenar para readquirir una gran condición. En la foto, Ariana Cruz hace un remate durante un juego. ( Ram—n "Tonito" Zayas )

Molero agregó que, lamentablemente, la segunda clase --las que denotaron necesidad de una mejor condición física-- compuso la mayoría de las 121 jugadoras que se inscribieron.

“Mi experiencia a nivel de estas categorías me dice hay muy pocas con esa habilidad que no se ha ido con la pandemia. Tal vez sea injusta, porque no las conozco, pero se nota que si hubieran jugado colegio aquí hubiesen llegado mejor para este tipo de evento”, agregó.

Victoria Sanabria, esquina de décimo grado del Colegio Marista de Manatí, es una de las jugadoras que estuvo en la vitrina y que no han perdido condición y técnica durante la pandemia. Dijo que se mantuvo entrenando, tanto en cancha como en gimnasio, con la meta de ser reclutada a nivel universitario.

“Nunca paré de practicar, siempre con la esperanza de volver un día a la cancha. Quiero una beca, ya sea en Puerto Rico o en Estados Unidos. Sería mi mayor meta. Esto nació en mí. No se de dónde porque mis padres ninguno jugó voleibol”, dijo la interesada en estudiar dermatología.

Sanabria estudia y juega en el mismo colegio de donde salió Valeria Vázquez, quien fue reclutada por la Universidad de Pittsburgh y que se convirtió este año en la historia de cinderella del torneo de campeonato de la División I de la NCAA. De Marista de Manatí también es egresada la retirada Yarimar Rosa, quien se destacó en el voleibol NCAA con la Universidad de Florida International (FIU) y quien pasó a ser la capitana de la Selección Nacional.

Victoria Sanabria recibe durante el junte un consejo de parte de Israel Delgado, quien es dirigente de Coastal Georgia Volleyball, y uno de los reclutadores que vino a ver talento en el evento. ( Ram—n "Tonito" Zayas )

Jugadoras como Sanabria son la excepción en Puerto Rico, que tenían una población de más de 10,000 voleibolistas antes de comenzar la pandemia. Se anticipa que muchas jugadoras no regresarán al voleibol luego de la pandemia, que no todas tienen el privilegio o hacen el sacrificio de viajar a Estados Unidos a jugar a nivel de clubes con Puerto Rico. También se anticipa que habrá clubes que cierren operaciones.

Por lo tanto, las vitrinas como las de Toa Baja son necesarias para que el voleibol recupere terreno y su nivel de juego.

“Si no te dicen ’has esto, has lo otro’, no entrenas. No todas (las jugadoras) tienen la voluntad para eso”, dijo la esquina del Capitanas Volleyball Club, Gabriela Fernández. “Yo no he parado de entrenar porque tenía la esperanza de que cosas como estas ocurrieran. Aunque no es un torneo grande, es algo. Aquí me aconsejan, me dicen en qué estoy bien. Aquí puedo mejorar mi defensa, mi remate. Me encantaría mejorar todo porque esta semana tengo un torneo de club allá afuera”, agregó.