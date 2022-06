Sol González se convirtió esta semana en la dirigente en propiedad de las Changas de Naranjito en el Voleibol Superior e, inmediatamente, reclutó a Jetzabel del Valle como su asistente, formando el primer combo femenil de dirigente-asistente en la historia de la liga.

Será un momento único cuando trabajen un partido oficial por primera vez este domingo, en el partido de Naranjito en Corozal.

“Enseguida que me dieron la oportunidad de formar mi cuerpo técnico, me vinieron a mi mente mujeres. Lo consulté. Jetzabel está interesada en esto (área técnica). Fue una jugadora con mucha trayectoria, que se está involucrando. Me gusta su dinámica como jugadora y hacemos un buen balance de asistente. Me gusta su actitud, que puede aportar y dar opiniones. Es una persona con la que pueda contar”, dijo González.

PUBLICIDAD

Del Valle jugó Voleibol Superior hasta el año pasado. Le dedicó a la Liga sobre 20 temporadas y concluyó como la líder bloqueadora de todos los tiempos. Ha estado trabajando como dirigente en la Liga Copuvo, así como en categorías menores.

Sol González y Jetzabel del Valle, ambas a la extrema derecha, fueron compañeras de equipo en Ponce. Y Legna Hernández, de frente, juega para ellas en las Changas en la corriente temporada. ( Archivo )

Por su parte, González acordó con las Changas esta semana permanecer como dirigente en propiedad, luego de dirigir interinamente por tres partidos, incluyendo en la primera victoria de las Changas en la temporada, ésta ante las Valencianas de Juncos. Su primer juego en propiedad es este miércoles ante las Criollas de Caguas. Del Valle no estará en ese equipo porque tiene compromisos previos, dijo González.

La excentral, dirigente de clubes y escolar aprecia la oportunidad, que le llegó antes de lo previsto.

“Era algo que veía a largo plazo. Lo contemplaba porque me gusta. Al final de mi carrera, me interesaba más el plan de juego, las estadísticas, lo que fuera ayudar al plan de juego, y comencé a involucrarme en clubes, escuelas, y surgió esta oprtunidad ahora. No la podía desaprovechar”, dijo

González es de las pocas mujeres que ha dirigido Voleibol Superior, ya sea masculino o femenino. Carmen ‘Ita’ Rodríguez, Xiomara Molero, Lily Rojas y Kim Willoughby han dirigido anteriormente. Molero es la única con un campeonato, el del 2007 con las Valencianas de Juncos. El año pasado, la activa jugadora Aury Cruz fue asistente en los Indios de Mayagüez.

González es natural de Hatillo. Comenzó a jugar a los 11 en años en Camuy para el dirigente Víctor ‘Pin’ Acevedo. Trabaja en el club Sideout de Camuy y en el colegio San Rafael de Quebradillas. Sustituye en la dirección de Naranjito al veterano Javier Gaspar.

PUBLICIDAD

Su meta es sacar a flote a las Changas logrando victorias y, en su defecto, puntos en las derrotas. Naranjito comenzó la temporada sin conseguir puntos en sus primeros cinco partidos, en los que jugó para 0-5.

Jetzabel del Valle jugó sobre 20 campañas y ahora debutará en la fase técnico como asistente en Naranjito.

“Ahora la meta es salir y obtener puntos de cada partido. Vamos día a día. No tuve pretemporada con las jugadoras. Ellas fueron compañeras de equipo anteriormente. Todo ha sido con mucho respeto y muy bueno todo”, dijo González.

El apoderado de las Changas, José Rojas Rivera, dijo que la dinámica del grupo ha mejorado con González al mando. Dijo que le gusta de idea de incorporar mujeres al cuerpo técnico y agregó que espera ver el mejor Naranjito en adelante para clasificar a la postemporada.

“Son tiene la personalidad para dirigir. El grupo se ha visto mejor en los tres juegos que lleva. Y no se ha visto el mejor Naranjito todavía. Esto no se ha acabado todavía”, dijo el apoderado.