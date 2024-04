Manatí. Las Cangrejeras de Santurce del Voleibol Superior Femenino (VSF) terminaron ganando sus últimos 18 partidos de la temporada 2024 -así como lo lee.

Barrieron las semifinales ante las Valencianas de Juncos. De igual manera ganaron la final ante las Atenienses de Manatí. Y en la racha de 18 victoria, que culminó con el campeonato nacional el lunes, tuvieron marca de 54-11 en parciales ganados y perdidos. Vale aclarar que previamente, por error, se había indicado que la racha era de 20 triunfos pero no fue así, sino de 18 con el juego de campeonato.

¿Son las Cangrejeras el equipo más dominante en la era del rally point del VSF, el que inició en el 2000?

Miguel Hidalgo, de Deportes 100x35 y quien trabajó las transmisiones de televisión por WIPR en la recién finalizada temporada, opinó que no veía un equipo tan dominante como el de las Cangrejeras desde la edición 2005 de las Criollas de Caguas.

“Pienso en los equipos de Corozal con Milagos Cabral, que no era tan dominantes, pero al final apretaban. Pienso en los equipos de Aury Cruz en Toa Baja y de Karina Ocasio en Juncos. No había visto un dominio así, como el de Caguas del 2005 y el de ahora de Santurce”, señaló Hidalgo.

Las Cangrejeras abrieron la temporada regular como las favorecidas para coronarse campeonas y elevaron la categoría en la postemporada a amplias favorecidas. Ganaron la temporada regular con marca de 19-5, incluyendo una racha de 10 victorias en que perdieron siete parciales. Y cumplieron las expectativas en la postemporada al jugar para 8-0 entre las semifinales y la final. Perdieron cuatro sets en la postemporada.

Las Cangrejeras estaban compuestas por jugadores nacionales en sus respectivos países. ( Josian Bruno Gómez )

Dominaron con jugadoras de alto nivel, como una colocadora estadounidense y medallista olímpica Carli Lloyd, que demostró su clase con los balones que tiró y la calma que le proveyó a su grupo. Dominaron también con esquinas de estatura y control de balón en McKenizie Adams y la checa Helena Havelkova. Esa combinación de físico y control aquí se ve poco. Tuvieron a las centrales Neira Ortiz y la nativizada Shirley Florián que controlaron la red. Y contaron con una líbero como Debora Seilhamer que pasó y defendió, a los 38 años, como si estuviese en sus veinte.

Detrás de esa estructura, las Cangrejeras contaron con una dupleta de opuestos que se alternaron la titularidad y que en cualquier otro equipo hubieran sido regulares, estas en la nativizada Andrea Rangel y la turca Yeliz Baza. De hecho, Baza salió del banco en el juego de campeonato y terminó anotado 18 puntos. Y también contaron con un cuerpo técnico y de apoyo de primera y liderado por el Dirigente del Año, Jamille Torres.

Stacey Gordon y Kim Willoughby, izquierda y derecha, respectivamente, fue un combo dominante para las Criollas del 2005. ( Javier J. Freytes )

Las Criollas de Caguas no tenían tanto personal en el 2005 en comparación con las Cangrejeras del 2024, comenzando con que en ese torneo habían solo dos jugadoras refuerzos por equipo y las Criollas no tenían entonces jugadoras nativizadas.

Pero las Criollas terminaron invictas en 18-0 en la temporada regular y de camino al campeonato perdieron solamente un partido, siendo ese en los cuartos de final.

Su combo de esquinas fue uno de los mejores en el Voleibol Superior con la estadounidense Kim Willoughby y la canadiense Stacey Gordon. Tenía a la acomodadora nacional Xiomara Molero, así como a la central nacional Jetzabel del Valle y a la atacante Vanessa Vélez. Aquel equipo fue dirigido por Juan Carlos ‘Manota’ Rodríguez.

Ese equipo de las Criollas llegó a recibir la visita de 7,146 fanáticos en el Coliseo Héctor Solá Bezares de Caguas durante la serie final de esa temporada ante las Indias de Mayagüez.

Carlos Beltrán, actual secretario del Copur, era presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol en el 2005 y en este 2024 es parte del grupo de administración de las Cangrejeras.

Beltrán afirmó que las Cangrejeras están en el mismo lugar de las Criollas del 2005 luego de demostrar una veteranía capaz de superar las cuestas más empinadas en la cancha.

“Han sido los dos equipos más dominantes en 20 años”, afirmó.

Ahora bien, ¿cual de los dos es el más dominante? ¿Caguas? ¿Santurce?

Hidalgo señaló a las Criollas.

“Pensaría que Caguas. No había visto un equipo que no tenía competencia. Nadie competía contra ese equipo. No he visto un equipo así. Con Santurce tenía mis dudas”, opinó.