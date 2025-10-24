La temporada 2025 de la Liga de Voleibol Superior Masculina (LVSM) arrancó la noche del jueves con emociones al límite y dos partidos que necesitaron del set decisivo para definir ganadores.

En el coliseo Raúl “Pipote” Oliveras, los Cafeteros de Yauco defendieron su casa ante más de 800 fanáticos con una dramática victoria en cinco parciales sobre los Gigantes de Adjuntas, con marcadores de 25-11, 25-19, 22-25, 26-28 y 16-14.

Tras dominar los dos primeros sets, los locales vieron cómo los Gigantes respondieron con energía y defensa en los siguientes dos parciales. En el tercero, Adjuntas selló el 25-22 con un remate de Christian Encarnación, mientras que en el cuarto forzaron el “tie break” al imponerse 28-26, impulsados por la ofensiva de William Rivera y la astucia del colocador Joseph Kaluiakamoa.

El set de muerte súbita fue un intercambio constante de puntos hasta que el veterano Jessie Colón rompió el empate a 14 con un ataque por el centro. Axel Meléndez selló la victoria con un potente remate que atravesó el bloqueo rival.

Meléndez lideró la ofensiva yaucana con 25 puntos, seguido de Diego Negrón con 18, Colón con 13 y Daniel Rivera con 11. Por Adjuntas, Mark Olsen sumó 15, William Rivera 13 y tanto Heriberto Maldonado como Encarnación añadieron 11.

Yauco superó a los Gigantes en ataques (66-53), bloqueos (13-6) y servicios directos (10-4), mientras Adjuntas fue mejor en defensa (52-34). Con el triunfo, los Cafeteros obtuvieron 2 puntos y los Gigantes 1.

Previo al encuentro, el presidente de la Federación Puertorriqueña de Voleibol, Dr. César Trabanco, encabezó la ceremonia de apertura, dedicada a dos pilares del voleibol nacional: Francisco “Frankie” Santana Quiñónez y Gregorio “Goyito” Mejill Vega.

En otro partido de la jornada, los Patriotas de Lares también necesitaron cinco sets para vencer a los Changos de Naranjito con parciales de 25-18, 21-25, 25-17, 23-25 y 15-13, ante 1,452 fanáticos en el coliseo Félix Méndez Acevedo.

Jair Santiago fue la figura ofensiva con 25 puntos, mientras Pablo Guzmán, Jonathan Rodríguez y Nick West aportaron 12 y 11 cada uno. Clark Godbold lideró a Naranjito con 19 tantos.

Lares sumó 2 puntos en la tabla y los Changos 1.