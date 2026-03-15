El actor británico-español Taz Skylar, conocido por interpretar a Sanji en la serie live-action de “One Piece”, habló abiertamente sobre sus problemas de salud mental y trastornos alimenticios, incluyendo anorexia y bulimia.

“La verdad que he tenido varios momentos porque he tenido problemas con el peso a lo largo de mi vida. He tenido varios trastornos alimenticios y de dismorfia corporal. Probablemente sigo teniéndolo”, confesó el actor a la revista Men’s Health.

Skylar explicó que su participación en la exitosa serie de Netflix marcó un punto de inflexión en su vida. “Cuando me dieron la serie, había llegado a un momento estable con mi relación con la comida y con el entrenamiento, estaba mucho más sano. Pero es verdad que ‘One Piece’ me salvó un poco gracias a la preparación que tuve que hacer. Fue una manera de ser honesto conmigo mismo, de conocerme muy bien y madurar”, aseguró.

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Antes de eso, el actor llegó a obsesionarse con el gimnasio y a controlar de forma extrema su alimentación. En otra entrevista con GQ España, contó: “Tenía que comer exactamente tal cantidad de comida, no podía desviarme nada, contaba las calorías de todo. Lo pesaba todo con una báscula. Era insostenible”.

Sin embargo, el actor también reconoció que no contó con ayuda profesional en este proceso. “Sinceramente, no trabajé con ningún psicólogo, no trabajé con ningún psiquiatra… Salí yo solo de ahí. Fue bastante duro porque es una cosa que no termina de abandonarte en ningún momento”, relató a Men’s Health.