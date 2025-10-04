El actor y cantante de hip-hop, Tyrese Gibson, ingresó en una cárcel de Georgia y fue liberado bajo fianza tras ser acusado de crueldad hacia los animales.

Gibson ingresó en una cárcel de Georgia temprano el viernes, una semana después de no entregarse tras emitirse una orden de arresto por crueldad hacia los animales, según la policía. Fue liberado el mismo día tras pagar una fianza de $20,000, dijo la capitana de policía del Condado de Fulton, Nicole Dwyer. Aún no ha entregado a sus cuatro perros Cane Corso a la policía, quienes, según las autoridades, mataron al perro pequeño de un vecino a mediados de septiembre y habían deambulando por el vecindario sin supervisión en varias ocasiones durante los últimos meses.

PUBLICIDAD

“Estamos contentos de que hiciera lo correcto y se entregara”, escribió Dwyer a The Associated Press, señalando que los cuatro perros aún no han sido localizados. El abogado de Gibson, Gabe Banks, escribió a la AP el viernes que su equipo legal aseguró una fianza por consentimiento, lo que significa que los términos de su fianza se establecieron antes de que él se entregara voluntariamente. Banks escribió que Gibson “ha cooperado completamente con las autoridades y continuará haciéndolo hasta que este asunto se resuelva”.

Banks había dicho previamente a AP que el actor no estaba en casa cuando ocurrió el incidente y que “tomó inmediatamente la difícil decisión de reubicar a sus perros en un ambiente seguro y lleno de amor,” incluyendo dos perros adultos y sus tres cachorros. Se emitió una orden de registro para la propiedad del actor de “Rápido y Furioso” junto con la orden de arresto días después del incidente del 18 de septiembre, cuando los perros atacaron a un pequeño spaniel propiedad de un vecino a aproximadamente media milla de la casa de Gibson. El perro fue llevado de urgencia a un hospital veterinario, pero no sobrevivió, dijo Dwyer.

Los perros fueron vistos en cámaras minutos después en la casa del vecino de al lado, donde la dueña llamó a la policía para informar que no podía acceder a su automóvil debido a los animales. Los oficiales de control animal respondieron y pudieron mantener a los perros alejados mientras la vecina iba a su vehículo.

PUBLICIDAD

Gibson inicialmente había dicho a la policía que entregaría a sus perros el 22 de septiembre, pero cuando los oficiales llegaron, dijo que necesitaba unos días más, según un comunicado de prensa de la policía. Gibson publicó un video en Instagram que incluía varios clips de sus perros a primera hora del lunes y lo reposteó al día siguiente con una declaración de él y su abogado.

Banks escribió que Gibson había lidiado con acosadores durante años, y “su única motivación al traer estos perros a su vida era proteger a su familia y brindar tranquilidad”. Agregó que los perros no estaban “entrenados para ser agresivos” y “nunca habían lastimado a un niño, a una persona ni a otro perro. Este trágico evento es impactante y traumatizante para él y su familia, y solo puede imaginar lo devastador que ha sido para la familia que perdió a su mascota”.

“No tenía idea de que algún día me despertaría con esta pesadilla, y sé que la familia debe sentirse de la misma manera. Para ellos, por favor sepan que mi corazón está roto por ustedes”, dijo Gibson en el comunicado. “Estoy rezando por su sanación y por su querida mascota, que nunca mereció esto. Sigo comprometido a enfrentar este asunto con honestidad, responsabilidad y compasión”.