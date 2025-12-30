Pasar una despedida de año en familia con el sabor de las festividades boricuas es uno de los aspectos que más valora el reconocido productor Billy Denizard en su rol como productor ejecutivo del evento de despedida de año 2025, “The Sounds of Puerto Rico: New Year’s Eve Edition”.

La celebración, que forma parte de la cobertura internacional del “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest 2026”, comenzará en horas de la tarde de manera simultánea desde el Distrito T-Mobile en San Juan y el Estadio Ramón Cabañas, en Utuado. Con sus funciones, Denizard no solo velará por que todo fluya en orden en lo relacionado al encuentro del último día del año, sino que festejará con su esposa, la cantautora Olga Tañón, y sus hijos en la medida posible para darle la bienvenida al 2026. De hecho, la intérprete forma parte de la lista de artistas que cantarán en tarima.

“La realidad es que Olga hace 35 años no celebra una Navidad en Puerto Rico, la despedida de año”, confesó Denizard, quien por más de dos décadas se ha destacado en la producción musical, televisiva y de espectáculos. “Hace más de 30 años que no tocaba profesionalmente en una tarima, en ninguna parte del mundo, y este año se dieron las condiciones especiales porque por primera vez decidimos, como familia, hace muchos meses atrás, despedir el año en Puerto Rico con todos nuestros hijos”, expuso con entusiasmo.

“Y fíjate cómo las lunas se alinean que entonces llega una propuesta para Olga. Obviamente, lo consideró, y después surge la oportunidad de asumir esta responsabilidad en la parte mía como productor. Contaba con el apoyo de todos los equipos que existen en Puerto Rico y la confianza de la Compañía de Turismo de Puerto Rico y el gobierno, y dijimos ‘pues vamos a hacerlo’”.

La encomienda del proyecto, cuya transmisión en la Isla será a través de Wapa Televisión, KQ 105, y las aplicaciones de música Uforia y Tune In, ha sido agotadora, pero no le ha restado ilusión.

“Hace 26 años que no ejercía una función así en Puerto Rico. Lo hemos hecho en diferentes partes del mundo, pero en Puerto Rico no, y las palabras que tengo es que me siento agradecido, bendecido y feliz, cansado, pero felizmente cansado”.

Además de Olga Tañón, la jornada musical en el Distrito T-Mobile incluirá a Víctor Manuelle, Algarete, Plenéalo, Cuenta Regresiva. La animación estará a cargo de Roselyn Sánchez, Jaime Mayol y Diane Ferrer. José Santana y Vivianie Díaz tendrán una participación especial.

La celebración en Utuado, que iniciará a las 5:00 p.m. en el estacionamiento del Estadio Ramón Cabañas, contará con presentaciones de Jerry Rivera, Luva, Manny Manuel, Adrian Cabán y Back to Retro Band”. La velada tendrá a Katiria Soto como animadora, y la participación especial de Aniel Rosario.

Se trata de la primera vez que para el “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest”, que se realiza por quinto año consecutivo en la Isla, se suma un evento local.

“Me parece extraordinaria la idea y la evolución del proyecto porque se ha llevado de una manera muy exitosa en el pasado. Puerto Rico realmente tiene muchos lugares que también pueden ser sede de eventos multitudinarios y de esta celebración específica tan icónica e importante, que es la celebración de despedida de año y el nuevo recibimiento del año que llega”.

La exposición de la isla ante millones de televidentes es otro aspecto relevante del proyecto. “(La cadena) ABC tiene un compromiso donde cercano a la medianoche van a haber intervenciones ya programadas desde Puerto Rico como sede para que forme parte, como lo ha hecho en los pasados cuatro años del evento, de Dick Clark a nivel de New Year Eve’”.

A festejar con el público

La organización es uno de los objetivos principales para el éxito de ambos encuentros, que apuestan a ser multitudinarios. Si bien el ambiente es familiar y el acceso es gratuito, la capacidad en Popular Plaza es limitada. En el caso del Distrito T-Mobile, existen opciones de reservación en los diversos restaurantes a través de Ticketera para integrar una experiencia gastronómica.

“En el pueblo de Utuado, naturalmente es una capacidad más grande”, expresó el productor. “Hay logísticas establecidas con puntos que se les está dando publicidad en esa área para, no solamente Utuado, sino en los pueblos cercanos donde ellos van a tener unos ‘parkings’ específicos y ahí hay un transporte libre de costo que los va a llevar hasta hacia el área del evento y los van a regresar a sus vehículos. Van a haber quioscos, facilidades, tomado todas las medidas de seguridad posibles para minimizar cualquier riesgo en ambas localidades, que la gente que decida venir y compartir una despedida de año diferente y un nuevo año diferente, en un ambiente familiar, puedan hacerlo”.

Por otro lado, Willianette Torres Cancel, directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, manifestó mediante declaraciones escritas el compromiso del evento para honrar la cultura boricua.

“‘The Sounds of Puerto Rico: New Year’s Eve Edition’ refleja nuestra visión de proyectar la cultura puertorriqueña desde rincones icónicos de la Isla hacia el mundo. Esta histórica despedida de año no solo celebra nuestro talento musical, sino que reafirma a Puerto Rico como un destino vibrante, diverso y competitivo a nivel internacional. Nos sentimos profundamente honrados de contar con Billy Denizard liderando la producción ejecutiva de este proyecto, aportando su experiencia internacional y su compromiso con exaltar nuestras raíces”, aseveró.