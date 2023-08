Billy Porter reveló recientemente que tuvo que vender su hogar tras la extensión de la huelga que declaró la SAG-AFTRA, sindicato donde más de sus 150 mil miembros reclaman por mejores salarios y seguridad laboral ante las disparidades en la industria del cine y la televisión que se han acentuado con el boom del ‘streaming’.

“Tengo que vender mi casa. “¡Sí! Porque estamos en huelga. Y no sé cuándo vamos a volver. La vida de un artista, hasta que no ganas una fortuna del carajo -que aún no he ganado-, sigue siendo de cheque en cheque”, manifestó la estrella de la serie de televisión “Pose” durante una entrevista con la revista inglesa The Evening Standard.

El galardonado actor aseguró que, anterior a la huelga, tenía en agenda la grabación de una serie de televisión nueva y otro largometraje basado en el escritor estadounidense James Baldwin. Sin embargo, el mismo no se dio tras el sindicato de actores y la Alianza de Productores de Cine y Televisión de Estados Unidos no llegar a un acuerdo por un nuevo convenio colectivo.

“Nada de eso está ocurriendo. Así que a la persona que dijo ‘vamos a matarlos de hambre hasta que tengan que vender sus apartamentos. Ya me has matado de hambre”, dijo el intérprete de 53 años, quien hizo referencia a una cita muy difundida de la revista de entretenimiento Deadline que fue atribuida a un ejecutivo de Hollywood anónimo.

Por otro lado, el también cantante arremetió con el director ejecutivo de Disney, Bob Iger, quien dijo durante una entrevista con la cadena CNBC en julio que la huelga de actores de Hollywood “es muy inquietante” para su persona porque sus reclamos son “irreales” tras la pandemia del COVID-19.

“A finales de los 50, principios de los 60, cuando se estructuró una forma de compensar adecuadamente a los artistas mediante (pagos) residuales, se permitió que el dos por ciento de los actores que trabajan -y hay 150.000 personas en nuestro sindicato- lo hicieran de forma constante... Luego llegó el streaming”, explicó Porter.

“No tienen que ser transparentes con las cifras: ya no se trata de los índices de audiencia de Nielsen. Las empresas de streaming son notoriamente opacas con sus cifras de audiencia. El negocio ha evolucionado. Así que el contrato tiene que evolucionar y cambiar, punto. ¿Y Oír a Bob Iger decir que nuestras demandas de un salario digno no son realistas? ¿Mientras él gana 78.000 dólares al día? No tengo más que decirle, pero: vete al carajo”, añadió, dirigiéndose al jefe de Disney, quien sus comentarios dejaron un sinsabor en varios artistas de cine y televisión, incluyendo a la presidenta del SAG-AFTRA, Fran Drescher.

“Las empresas se han negado a comprometerse en algunos temas y en otros nos han dado largas. Hasta que no negocien de buena fe, no podremos llegar a un acuerdo. No tenemos otra opción que avanzar en unidad, y en nombre de nuestros afiliados, con una recomendación de huelga a nuestro consejo nacional”, expresó la sindicalista el mes pasado.