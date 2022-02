El bombero boricua que buscó el amor en el programa televisivo “Enamorándonos” el año pasado, este miércoles también marcha por justicia salarial en San Juan junto a sus compañeros y otros servidores públicos.

Omar Quiñones, de 40 años y vecino de Yauco, fue retratado por el lente de este medio en el área del Capitolio con una pancarta que lee: “¡justicia salarial ahora!”.

El funcionario participó en “Enamorándonos” inicialmente para conocer a la mexicana Gía en noviembre. Relató que en un momento de su vida fue modelo y que ganó el certamen de belleza Mister Puerto Rico Latin Model en el 2006.

Su amistad con Gía no continuó. Después, en su “primera puerta” conoció a Sully, una abogada puertorriqueña de 35 años y vecina de Carolina.

Las llamas del amor con su compatriota crecieron, aunque actualmente no está claro si siguen juntos.

Miles de servidores públicos marchan hoy hacia La Fortaleza en reclamo a mejores condiciones de trabajo, justicia de sueldo y un retiro digno.

34 Fotos Con pancartas y banderas en mano, los trabajadores marcharon hacia La Fortaleza en reclamo a mejores condiciones de empleo, justicia salarial y un retiro digno.

Quiñones se une así a cientos de servidiores públicos que protestan esta mañana en San Juan para exigir justicia salarial y en rechazo a las recientes expresiones del gobernador Pedro Pierluisi haci apolicías y bomberos.

“Nadie aquí está obligado a ser ni policía ni bombero, pero el que se dedica a esa vocación tiene que asumir esa gran responsabilidad . Y si por alguna razón cuestionan si debe seguir haciéndolo -o porque la paga no es la que espera o las condiciones de trabajo no son las que espera-, no está obligado a permanecer en esa posición...ahora, si permanece en esa posición, y estoy hablando a nombre del pueblo de Puerto Rico, tiene que cumplir con su deber. No hay alternativas”, dijo el gobernador.

La convocatoria inicial fue lanzada por maestros, sin embargo, se fueron añadiendo más servidores públicos.

La marcha de maestros arrancó a eso de las 8 de la mañana desde el Parque Luis Muñoz Rivera, mientras que los bomberos salieron desde el Capitolio a eso de las 10 de la mañana hacia La Fortaleza.