El gobernador Pedro Pierluisi reiteró este martes que aquellos profesionales -incluidos policías, bomberos o maestros- que estén inconformes con sus salarios o condiciones de trabajo deben reconsiderar buscar otra opción de empleo y dejó claro que no se arrepiente de las expresiones que realizó ayer sobre este asunto.

Gobernador (Pedro Pierluisi), ¿cómo se siente con la lluvia de críticas a las expresiones que hizo de que nadie está obligado a ser policía ni bombero? ¿Se arrepiente?, le preguntó una periodista luego de una conferencia de prensa en el Centro de Convenciones, donde se presentaron propuestas de proyectos con fondos federales para mitigación de riesgos.

“No, en lo más mínimo. ¿Arrepentirme de qué? Yo hice muchas expresiones totalmente solidarizándome, totalmente, con los reclamos que hay. Dándole el espacio a la expresión píblica, a las marchas, a las protestas.. lo único que sí dije es que no se debe claudicar al deber y no se debe echar a un lado al deber”, respondió el Primer Ejecutivo.

Insistió que las ausencias en los empleos de agencias gubernamentales - como ha ocurrido en las pasadas semanas como una acción para reclamar atención del gobierno para que atienda sus reclamos de justicia salarial y un retiro digno- deben ocurrir únicamente cuando la persona está enferma. Resaltó una vez más que ausentarse a escenarios como escuelas, estaciones de bomberos y cuarteles de la Policía, ponen en riesgo a la seguridad pública y los servicios esenciales.

“El que falta al trabajo le falta al deber, a menos que, realmente, esté enfermo. Y lo que reitero es que eso no está bien. No existe justificación. Uno puede protestar y marchar fuera de horas laborables o los fines de semana... ¿por qué interrumpir la enseñanza de los niños y, de igual manera, poner en peligro la vida y propiedad de los demás? Eso no se hace”, expresó.

“Y lo que yo estoy diciendo irrespectivamente de lo que algunos quieran criticar o sacarle punta o buscarle la quinta pata al gato eso no es lo que me va a mover a mí... a mi lo que me va a mover es el bien del pueblo, y yo sé, que yo hablo por el pueblo en general cuando hago estas expresiones”, agregó.

Se le cuestionó a Pierluisi el hecho de que ayer dijera que aquellos que no están con el sueldo o condiciones de empleo que tienen, deben renunciar a sus puestos.

“Nadie aquí está obligado a ser ni policía ni bombero, pero el que se dedica a esa vocación tiene que asumir esa gran responsabilidad. Y si por alguna razón cuestionan si debe seguir haciéndolo -o porque la paga no es la que espera o las condiciones de trabajo no son las que espera-, no está obligado a permanecer en esa posición...ahora, si permanece en esa posición, y estoy hablando a nombre del pueblo de Puerto Rico, tiene que cumplir con su deber. No hay alternativas”, fueron las palabras exactas del gobernador durante una conferencia efectuada el lunes.

Hoy, reiteró su posición diciendo lo siguiente:

“Bueno, perdóname, es que eso aplica a todo Puerto Rico. A todo el que tiene un empleo en Puerto Rico, irrespectivamente cuál sea su empleo”, respondió.

Entonces, se le ripostó diciendo que él aludió exclusivamente a los bomberos, policías y bomberos.

“En ese caso es que hay que añadirle que la naturaleza de ese empleo es sensitivo porque conlleva una vocación, porque estás defendiendo la vida de los demás. Y en el caso de los niños estás dando el pan de la enseñanza. son vocaciones y en esas uno espera un mayor llamado... pero, esto le aplica a todo el mundo. Aquí nadie está obligado a emplearse en sitio alguno. Si las condiciones no son adecuadas o la paga no es adecuada todos tenemos el derecho de buscar una opción y eso pasa todos los días en Puerto Rico”, sostuvo.

Nuevamente, indicó que los servidores públicos tiene que canalizar sus protestas de forma que no se afecten poblaciones vulnerables. “Eso es lo que voy a decir y lo voy a decir 1,400 veces más”, puntualizó.

Servidores públicos de diversas agencias gubernamentales de Puerto Rico han generado movimientos en los que exigen al Primer Ejecutivo atender sus reclamos. A estos fines se llevará a cabo el miércoles una manifestación masiva, convocada por diversas organizaciones, a partir de las 8:00 de la mañana. El punto de encuentro será en el parque Luis Muñoz Rivera, en Puerta de Tierra, y el fin es culminar a través de una caminata en La Fortaleza.

Maestros, policías, bomberos, paramédicos, empleados del Instituto de Ciencias Forenses han insistido en que se mejoren las escalas salariales y se les proteja un retiro digno.