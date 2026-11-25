Londres. Gordon Ramsay, el reconocido chef y restaurador británico que ha desarrollado una exitosa carrera en la televisión, encabezará el regreso del programa automovilístico de la BBC, “Top Gear”, anunció el miércoles la cadena pública británica.

Ramsay, cuyos exitosos programas a ambos lados del Atlántico incluyen “Hell’s Kitchen” y “Ramsay’s Kitchen Nightmares”, expresó que está deseoso de comenzar esta nueva etapa de un espacio que ha conquistado una amplia fanaticada alrededor del mundo gracias a su combinación de noticias sobre automóviles y desafíos de conducción que, en ocasiones, rayan en lo absurdo.

“Top Gear” permanece fuera del aire desde 2022, cuando el expelotero de críquet Andrew Flintoff sufrió heridas graves durante una grabación. Flintoff fue trasladado al hospital con lesiones en el rostro y las costillas tras el accidente ocurrido en el aeródromo de Dunsfold, donde conducía un Morgan Super 3. El vehículo, que no tenía techo, volcó y se deslizó sobre el pavimento antes de detenerse.

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Las grabaciones se realizarán el próximo año en distintos lugares del Reino Unido, incluida la base del programa en el aeródromo de Dunsfold, al suroeste de Londres, así como en otros países. La nueva temporada está prevista para estrenarse en 2028.

Ramsay, de 60 años, contó que su pasión por los automóviles comenzó durante su infancia, cuando creció cerca de Silverstone, sede del Gran Premio de Gran Bretaña, una de las carreras más prestigiosas del calendario de Fórmula 1.

“En su mejor momento, ‘Top Gear’ siempre ha girado en torno a lo inesperado: sorprender, entretener y generar la dosis justa de caos. Ese es el espíritu que queremos mantener, aportando una energía renovada y ambición para crear algo verdaderamente emocionante para una nueva generación de espectadores”, expresó.

El chef es un entusiasta de la conducción y posee una extensa colección de automóviles que incluye varios Aston Martin y Ferrari, además de un Porsche, un Land Rover y un McLaren Senna.

Ramsay ha participado en el programa en varias ocasiones, incluida una aparición en 2002, cuando el espacio regresó a la televisión bajo la conducción de Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May.

Luego de la salida de los tres presentadores tras un supuesto altercado físico y verbal en el que estuvo involucrado Clarkson, el programa fue renovado nuevamente y pasó a estar bajo la conducción de Flintoff, Paddy McGuinness y Chris Harris.

La BBC informó que anunciará próximamente quiénes acompañarán a Ramsay en la conducción del espacio.

La cadena adelantó que la nueva temporada incluirá “aventuras épicas, pruebas atrevidas y acrobacias espectaculares”, con las historias, los vehículos y el caos que tanto disfrutan sus seguidores.