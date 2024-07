Organización, precisión, buena presentación, pero, sobre todo, buen sabor.

Estas cualidades son las que el chef Enrique Piñeiro, uno de los “jueces del Olimpo” de “Super Chef Celebrities” tendrá en cuenta para seleccionar este lunes al primer campeón de la competencia culinaria de Wapa Televisión.

Piñeiro sostuvo que más allá de que los finalistas completen la elaboración de sus platos, también espera que reine en ellos el compromiso de utilizar todos los ingredientes que requieran cada receta, la organización en sus estaciones y un mayor cuidado en el plateo.

“Los detalles son los que van a marcar la diferencia en quien será el próximo ‘Super Chef Celebrity’ de Puerto Rico”, expresó el también empresario, quien se mostró entusiasmado de lo que viene en la final del “reality show”, donde tuvo el privilegio de ver el crecimiento de 12 figuras de la farándula boricua.

Ya con los dos finalistas seleccionados, el propietario de Mesa 364 no tuvo reparos en decir cuáles estrellas le dejaron su mejor impresión durante la temporada.

Piñeiro, a la izquierda, cumple como juez de la competencia junto a la chef Giovanna Huyke y el "pitmaster" José Edgardo Lucca. ( Josian Bruno/GFR MEDIA )

“Todos han evolucionado, pero te tengo que mencionar ejemplos como Franco Micheo, Luis Morales ‘Bebesauro’, Yaiza Figueroa, que fue la única participante vegana en el grupo y estuvo chavá porque tuvo que hacer las recetas de carne y pescado. De estos muchachos viste una transformación, ellos entraron allí sin saber agarrar un sartén y tuvieron que preparar platos que asignan en cualquier otro nivel de competencia”, indicó Piñeiro, quien resaltó como cada uno logró domar la ansiedad de cocinar platos complejos en menos de una hora, algo que será pertinente para la gran final que enfrenta a Bebesauro con Saudy Rivera.

“Tuvieron que hacer pasta fresca, ‘beef Wellington’, un ‘gyro’, que aunque suena como algo sencillo han tenido que hacer su propio pan pita; todo lo han tenido que hacer ‘from scratch’, y eso es parte del contenido que genera esa emoción, ansiedad y tensión que tanto se disfruta, algo que ha sido el éxito de este programa”, agregó.

Por otro lado, el también dueño de los productos “Chef Piñeiro” destacó a Saudy Rivera y le aconsejó a la jayuyana a mantener el estrés en control mientras se encuentra detrás de la estufa.

“Sus emociones la han traicionado en algún momento. Y sí, puedes tener un poco más de experiencia, pero cuando tienes 50 minutos para generar un menú tan complejo, ese conocimiento puede verse afectado si no aprender a manejar las emociones”, resaltó.

El chef también resaltó que aunque esperaba que esta producción sería bien recibida por el público puertorriqueño, no pensaba que la “fiebre” llegara a ser grande, tanto así que es detenido por ciudadanos en la calle, ya sea para halagar su desempeño como jurado o reprochar alguna decisión que se dio en contra de algunas de las estrellas del “reality show”.

“Al sitio que vengo a desayunar por las mañanas, la muchacha que me despacha el café me dijo una vez: ‘Mira chef, ¿pero qué le pasó a este?’. Y otro después me pregunta que, ‘chico ¿por qué eliminaste a Sutana?’. El ‘boom’ que ha generado el programa ha sido algo del más allá, no solo porque la cocina sea tan interesante, terapéutico, que reúne familias, sino por su elenco, un producto 100% local, donde cada uno tiene sus seguidores, muchos se identifican con ellos”, expresó Piñeiro, quien en plena entrevista telefónica con Primera Hora recibió cumplidos de una fanática de la producción.

Es por eso que el experto en artes culinarias demostró su satisfacción al unirse al programa en calidad de juez tras su triunfo hace 18 años en la competencia “Operación Chef” de Telemundo Puerto Rico.

“Yo puedo compartir mis experiencias como chef, y, sobre todo, el público puede conocer más sobre los gustos de uno, qué te gusta, qué no te gusta; eso ha sido lo más chulo”, sostuvo el boricua, quien adelantó que está abierto para reintegrarse para una segunda edición de la producción.

La final de “Super Chef Celebrities” será este lunes, a las 7:00 p.m., por Wapa TV.