La nueva temporada del “reality” “Claro que baila” contará con 15 figuras reconocidas del entretenimiento y redes sociales que pondrán a prueba sus destrezas en el baile en la meta por ganar el premio de $40,000. La producción local deWAPA Televisión estrenará el próximo martes, 26 de mayo, a las 7:00 p.m. en vivo desde el Estudio Luis Vigoreaux.

El comunicado de prensa reveló que los participantes confirmados para esta temporada son Saritza Alvarado, Allen Yadiel, Adriana Fontánez, Bryan Reyes, Patricia Corcino, Chicle Clown, Samarys Barbot, Ricardo Álvarez, Heyda Salamán, Iván De Jesús Jr., Alyssa Hunter, Gustavo Ortiz “D´Gentledog”, Jennifer Fungenzi, Jesse Calderón y Neira Ortiz.

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Diane Ferrer estará a cargo de la conducción. Sophy Sanfiorenzo, Bryan Villarini y Lumarie Landrau Fernández forman el panel de jueces.

Además de la integración de contenido exclusivo para plataformas digitales y redes sociales, la audiencia disfrutará nuevamente de los “Social Media Moments” junto a Zoé Muñiz, “quien presentará las reacciones del público en tiempo real, así como de las entrevistas backstage y reacciones de las celebridades, realizadas por Angie Rivers. Una las novedades de esta temporada es que público tendrá la decisión de darle una nueva oportunidad a eliminados a través de la competencia”, asevera la comunicación escrita.

“Esta nueva edición de Claro Que Baila representa uno de los proyectos de entretenimiento más ambiciosos de nuestra programación local. Es una producción retante, dinámica y diseñada para conectar con toda la familia, mientras continuamos apostando al talento y a las producciones hechas en Puerto Rico”, expresó mediante la nota de prensa Jimmy Arteaga Grustein, presidente de Programación, Promociones y Producción de WAPA TV y CCO de Hemisphere Media Group. “Tenemos los elementos para que repita como una de las producciones favoritas en los hogares; contamos con un cuerpo de baile excepcional, con personalidades variadas y queridas en el país, y con un gran equipo de producción, todos dispuestos a dejarlo todo en el diamante”, añadió.

Además de la transmisión por WAPA Televisión, el programa también podrá verse a través de WAPA Orlando y WAPA+. La nueva temporada de “Claro que baila” cuenta con el respaldo de Claro Puerto Rico, la Compañía de Turismo de Puerto Rico y la Cooperativa de Seguros Múltiples, entre otros.