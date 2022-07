El entusiasmo y la ilusión se imponen en el cúmulo de figuras del entretenimiento que apuestan a su talento para impresionar durante la decimonovena entrega de Premios Juventud.

El evento, que por primera vez se lleva a cabo en suelo boricua, se realiza en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y está precedida por la Noche de estrellas, una antesala que además de intervenciones tras bastidores, incluye el desfile de personalidades por la alfombra roja para lucir sus mejores galas. Carlos Ponce, Jomari Goyso, José Figueroa, Karina Banda, Kiara Liz, Borja Voces y Roberto Hernández están a cargo de moderar esta encomienda.

Prince Royce, Danna Paola, Eduin Caz y Clarissa Molina son los anfitriones de la ceremonia de premiación, que comienza a las 8:00 de la noche, para una duración de tres horas. En Puerto Rico, el evento de Univision, que promueve el lema “Celebra tu pasión”, se transmite a través del TeleOnce.

24 Fotos Puerto Rico es por primera vez sede de la entrega de Premios Juventud que se celebra en el Coliseo José Miguel Agrelot.

De la lista de 33 categorías, J Balvin y Karol G figuran como los más nominados con 11 posibilidades cada uno. Les siguen Rauw Alejandro y Farruko, con 9 y 8 nominaciones, respectivamente. Dentro de la lista, se incluye el estreno de 10 categorías, entre ellas: Artista Masculino On The Rise, Artista Femenino On The Rise, Mi actor favorito y Mi actriz preferida.

El premio especial Agente de cambio recae en el intérprete colombiano J Balvin y los puertorriqueños Wisin y Yandel y Kany García.

Entre los artistas que se presentan en el escenario se incluyen J Balvin, Natti Natasha, Lenny Tavárez, Farina, CNCO, Michael Stuart, Prince Royce, El Alfa y Farruko.

Dentro de la diversidad musical que abarca géneros como urbano, bachata, regional mexicano, pop y tropical, entre los invitados a la premiación figuran los grupos de K-pop Momoland y T1419.