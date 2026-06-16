El actor estadounidense Corey Feldman fue trasladado de urgencia a un hospital de Los Ángeles ayer tras su llegada de un vuelo procedente de Chicago.

De acuerdo con el portal digital TMZ, fuentes cercanas a la antigua estrella infantil revelaron que Feldman llegó al aeropuerto de LAX el lunes por la tarde, cuando fue recibido por los paramédicos en la puerta de embarque. Una de las fuentes señaló que se encontraba muy mal durante el vuelo y que fue examinado por un médico que viajaba a bordo. Según indagaciones de la revista digital, los médicos creen que podría tratarse de una pancreatitis o cálculos biliares. Sin embargo, la información no ha sido confirmada por el artista ni sus allegados.

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A su vez, TMZ reveló que una portavoz del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles comunicó que acudió al aeropuerto para atender a un paciente que sufría una emergencia médica, y que el paciente, un hombre de 54 años, fue trasladado a un hospital local para someterse a más pruebas y recibir tratamiento. Se confirmó que se trataba de Corey Feldman.

El actor cobró gran notoriedad en la década de los ochenta y noventa por películas como “Gremlins”, “Stand by Me”, “The Goonies”, “License To Drive” y “The Lost Boys”, entre otras.

Antes de la emergencia médica, el artista compartió publicaciones de la gira “Stand By Me Live Tour” en Chicago.