Ana Isabelle y Alex Zurdo se unen para canción con un mensaje de esperanza
El sencillo “Pa’lante Voy” sirve de adelanto del “soundtrack” oficial de la película “Fight Back”.
PUBLICIDAD
Los puertorriqueños Ana Isabelle y Alex Zurdo unieron sus voces para el sencillo “Pa’lante Voy”, una canción que buscar llevar un mensaje “de esperanza, fe y resiliencia” y que “marca el inicio del “soundtrack” oficial de “Fight Back”, la nueva película protagonizada y producida por la cantante. El filme llegará a los cines en otoño.
Inspirada en la historia de la película, el tema ya está disponible en todas las plataformas digitales. “La canción transmite un mensaje claro: las dificultades no definen nuestro destino. A través de una letra motivadora y una producción a cargo de Jonathan Barajas, “Pa’lante Voy” invita a levantarse, seguir adelante y encontrar fuerza en medio de la adversidad”, menciona el comunicado de prensa.
Relacionadas
Ana Isabelle expresó su intención al trabajar en la letra. “Quería crear una canción que inspirara y recordara que siempre hay una oportunidad para seguir adelante”, expuso.
Por su parte, Alex Zurdo destacó que el tema conecta con una realidad universal: “Es un mensaje de esperanza y perseverancia para todos los que enfrentan momentos difíciles”.
“Fight Back” es una historia sobre amor, familia y superación. El sencillo sirve como antesala para “una película que celebra la resiliencia del pueblo puertorriqueño”, cierra la nota de prensa.