Los puertorriqueños Ana Isabelle y Alex Zurdo unieron sus voces para el sencillo “Pa’lante Voy”, una canción que buscar llevar un mensaje “de esperanza, fe y resiliencia” y que “marca el inicio del “soundtrack” oficial de “Fight Back”, la nueva película protagonizada y producida por la cantante. El filme llegará a los cines en otoño.

Inspirada en la historia de la película, el tema ya está disponible en todas las plataformas digitales. “La canción transmite un mensaje claro: las dificultades no definen nuestro destino. A través de una letra motivadora y una producción a cargo de Jonathan Barajas, “Pa’lante Voy” invita a levantarse, seguir adelante y encontrar fuerza en medio de la adversidad”, menciona el comunicado de prensa.

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Ana Isabelle expresó su intención al trabajar en la letra. “Quería crear una canción que inspirara y recordara que siempre hay una oportunidad para seguir adelante”, expuso.

Por su parte, Alex Zurdo destacó que el tema conecta con una realidad universal: “Es un mensaje de esperanza y perseverancia para todos los que enfrentan momentos difíciles”.

“Fight Back” es una historia sobre amor, familia y superación. El sencillo sirve como antesala para “una película que celebra la resiliencia del pueblo puertorriqueño”, cierra la nota de prensa.