En una ceremonia del Oscar todo puede pasar. Desde errores en los anuncios hasta momentos tan imprevistos como el que sucedió la noche del domingo cuando Will Smith se levantó de su asiento para propinarle una bofetada al comediante Chris Rock por un comentario que hizo de su esposa, la también actriz Jada Pinkett-Smith.

Aunque debido al tono satírico que manejan ambos personajes, se discutió inicialmente sobre la espontaneidad del momento, lo cierto es que en el set se sintió un aire de verdadera tensión al que luego Will Smith hizo referencia cuando ganó el premio al Mejor actor del 2022 por “King Richard”. ¿Qué ocurrió?

Chris Rock subió al escenario a presentar uno de los trofeos de la noche y, como suele ocurrir con cada bloque dedicado a un presentador, el respectivo anuncio estuvo precedido de un momento cómico, sin embargo, la elección del tema a tocar no le hizo gracia a Will Smith.

Chris Rock, conocido por su humor sin límites, estaba, inicialmente, dirigiendo su ácido comentario a otra famosa pareja del mundo actoral: Javier Bardem y Penélope Cruz. El comediante dijo: “Si ella pierde esta noche, él tampoco puede ganar. Javier va a rezar para que gane Will Smith”.

Cuando las cámaras enfocaron el rostro de Will Smith y su esposa, ellos reían. Sin embargo, Chris Rock decidió hacer una broma sobre Jada en ese momento. “Jada, te amo. ‘G.I. Jane 2′.

Pero el gesto de la actriz no fue nada alentador. Pinkett- Smith giró los ojos en desaprobación del comentario que se burlaba de un problema del que ya ha hablado en el pasado: actualmente lleva el pelo rapado porque sufre de alopecia.

Poco después de eso, la cámara enfoca a Chris Rock y se aprecia que ingresa Will Smith a pegarle.

“Deja el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca”, gritó Will Smith, mientras Chris Rock le respondía con mucha sorpresa: “Oye, fue solo una broma de ‘G.I. Jane’. Ya no diré nada, ¿ok?”.

Como se recuerda, “G.I. Jane” es una película que protagonizó Demi Moore en 1997 y por la que se rapó la cabeza para interpretar a una militar. En el caso de Pinkett-Smith la razón de su actual ‘look’ responde a un problema de salud.

Jada Pinkett Smith anunció el 2021 que decidió llevar la cabeza rapada después de una larga lucha contra la alopecia, un trastorno que genera la pérdida anormal del cabello

“Ahora, en este punto, solo puedo reírme… todos saben que he estado luchando contra la alopecia. De repente, un día... simplemente apareció así. Ahora, esto va a ser un poco más difícil de ocultar para mí. Entonces, pensé en compartirlo para que no hagan preguntas. Esta mami tendrá que llevárselo hasta el cuero cabelludo para que nadie piense que se sometió a una cirugía cerebral o algo así. Esta alopecia y yo vamos a ser amigas… ¡y punto!”, escribió la actriz en Instagram en diciembre del 2021.

Lo que dijo Will Smith del incidente

Poco después de este incidente, se anunció al ganador de la categoría de Mejor actor y Will Smith fue el ganador por su interpretación de Richard Williams, el padre de las tenistas Venus y Serena Williams, en “King Richard”.

El actor rompió en llanto y decidió iniciar su discurso con una reflexión sobre lo que acaba de hacer. “Richard Williams fue un feroz defensor de su familia”, dijo, luego aseguró que en la película había sido un defensor de las mujeres que protagonizaron la película con él: Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney y Demi Singleton.

Finalmente, se refirió a cómo para él es muy importante defender a su propia familia.

“Yo quiero ser un río para mi gente, amarlos y protegerlos. Sé que por hacer lo que hacemos tenemos que ser capaces de aguantar muchas cosas, que digan locuras de ti, porque así es este negocio, uno tiene que aguantar que te falten el respeto y reír como si todo estuviera bien”, dijo. Aunque nunca se refirió directamente a Chris Rock, en otro momento de su discurso se disculpó con los miembros de la Academia por lo sucedido.

Cabe recordar, que esta no es la primera vez que Will Smith y Jada Pinkett-Smith son el centro de una broma de Chris Rock. En los Oscar del 2016, el comediante hizo esta broma sobre su colega. “Su esposo Will no fue nominado por ‘Concussion’. Lo entiendo. Uno se molesta. No es justo que Will fuera tan bueno y no fuera nominado. Tienes razón (...) ¡Tampoco es justo que a Will le pagaran 20 millones de dólares por Wild Wild West!”, dijo.