La veterana periodista Cyd Marie Fleming se despidió de Jugando Pelota Dura, espacio televisivo al que se integró oficialmente como panelista en octubre de 2021.

Fleming anunció su salida a través de una publicación en redes sociales durante la mañana de este jueves. “Les comunico que abriré nuevas ventanas de tiempo personal que no me permitirán continuar en el programa”, expresó.

En su mensaje, la periodista agradeció la oportunidad de formar parte del espacio de TeleOnce, así como al equipo de producción y a la audiencia, destacando su compromiso con el periodismo en Puerto Rico y la experiencia vivida en el programa.

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“Haber formado parte de esta historia ocupará siempre un lugar muy especial en mi corazón y en mi carrera; que ya cuenta 47 años de servirle a Puerto Rico, regida por los valores del buen periodismo y por la decisión ética de no traicionar la verdad para complacer el ruido”, sostuvo.

La llegada de Fleming a Jugando Pelota Dura marcó su regreso a la que fue su casa durante años, cuando se desempeñó como ancla de Las Noticias, antes de ser cesanteada en octubre de 2014 junto a otros compañeros en el entonces canal Univision.

Cuando se integró como panelista, el equipo del programa estaba compuesto por Margarita Aponte, Alex Delgado, Leo Aldridge, Mardelis Jusino, Víctor Rivera y Jailenne Rivera. “Ver a los que fuimos compañeros de trabajo por tantos años, veintipico de años, y verlos a todos allí, eso es bien gratificante”, dijo en ese entonces.