Ser padre va más allá de un género, y en el compromiso de criar, además del amor, debe prevalecer el afán de velar por el bienestar de un hijo.

Estas reflexiones son solo algunas de las que presenta la película “Padres”, protagonizada por Dayanara Torres, Rodolfo Salas, Marcos Carlos Cintrón, Luciano D’Alessandro y Mimí Lazo. Producido localmente por Jurutungo Films con la dirección de Bengie López, el filme fue escogido para la gala inaugural del “Puerto Rico Film Festival” este miércoles en el icónico Teatro Yagüez de Mayagüez. El evento de cine, que celebra su 15 aniversario, se realizará hasta este 29 de septiembre en Mayagüez Town Center.

PUBLICIDAD

La trama de “Padres” presenta a una pareja gay que anhela tener un hijo, y el interés de la hermana de uno de ellos para hacerlo realidad. El público podrá disfrutar del filme a partir de hoy en las salas de Caribbean Cinemas.

“El amor no tiene género. Una madre es importante, pero también un papá”, destacó hoy a Primera Hora la actriz Dayanara Torres, quien se encuentra de promoción en Puerto Rico junto al elenco como parte de la apuesta del festival. La exreina de belleza encarna a “Virginia”, hermana de “Bruno” (Marcos Carlos Cintrón), quien es pareja de “David” (Luciano D’ Alessandro).

“Doy la vida por él y nos queremos mucho. Ellos tienen ese sueño y yo los ayudo a convertir ese sueño en la realidad. Me encantó la historia. Es un tema que no se habla mucho, especialmente, nosotros los latinos”, manifestó sobre el filme que estrenó en junio en el canal Lifetime Latinoamérica como parte del mes del orgullo LGBTQ+. “Pero qué bonito que se muestre de esta manera y que la gente vea que el amor es amor”. El actor venezolano Luciano D’Alessandro compartió una reflexión similar sobre el mensaje del filme. “Ser papá no es un asunto de género. Es un tema de amor, de responsabilidad, de sacrificio, de muchas cosas en pro de la felicidad del hijo”, sostuvo con firmeza.

Dayanara confesó sentirse identificada con el papel, uno de los aspectos que la convenció para aceptar el proyecto. “Cuando leí el libreto me encantó. La historia me tocó el corazón. Yo digo que yo puedo ser esa ‘Virginia’ porque, ¿qué no haría yo por un hermano o una hermana mía? Cuando lo estoy estudiando, me doy cuenta que tengo muchas similitudes. Soy madre de dos. Ella es madre de dos niñas pequeñas. Considero que eso de ser madre ayudó mucho cuando estaba caracterizando el personaje porque hay cosas que salieron verdaderas al actuar, el cariño a las niñas, el abrazo, esa dulzura con sus hijas, el respeto”, aseguró. “No había esta gran diferencia entre ‘Virginia’ y yo”.

PUBLICIDAD

El que la producción fuera en su tierra natal, abonó a su decisión de ser parte del elenco. “Siempre que pueda y que sea un proyecto lindo, siempre voy a estar presente”, sostuvo con énfasis. “Es lindo poder hacer películas, poder hacer cine aquí en Puerto Rico, y ojalá que la gente la apoye y vayan a ver la película”, manifestó con orgullo.

El entusiasmo de Dayanara se acentúa al recordar que hace cerca de una década que no participaba en un proyecto fílmico local. “Fue linda la experiencia y más que fue en Puerto Rico. Yo feliz de la vida porque es como venir a mi casa a disfrutar. Me encantó regresar. Hacía ya diez años de ‘200 cartas’, que no había estado en películas”. De paso, confesó cuán meticulosa es al aceptar darle vida a personajes.

“Me encanta mucho, especialmente si es una historia que me toca el corazón”, manifestó. “Viviendo en Los Ángeles pude hacer muchas audiciones y llegan proyectos, pero yo no quería hacer un papel simplemente por actuar”, expuso enfática. “Tiene que ser una historia que sea linda, que enseña algo diferente, que proyecte a los latinos como somos. Muchas veces me llevan a audiciones y he sabido decir ‘yo no voy a hacer eso’, porque colocan al latino de una manera que no va conmigo”. Para “Padres”, se convenció de inmediato. “Cuando leí el libreto dije ‘quiero ser parte de él, del elenco de esta producción en Puerto Rico y esta trama’, y creo que la familia, todo el mundo, la puede disfrutar”.

PUBLICIDAD

Miss Universe 1993 también reveló cuánto asesoró a Luciano D’Alessandro y a Rodolfo Salas, también venezolano, para que disfrutaran de los encantos en suelo boricua en su tiempo libre cuando estaban en el proceso fílmico, que se dio a finales de 2023. “Rodolfo hace del esposo mío, y es un actorazo, y Luciano también. Me encantó trabajar con ellos, aprender y ver lo profesionales que son. Yo también quería que lo pasaran bien porque esta es mi tierra, así que sentía un poquito de presión (ríe) de que la pasaran bien. A veces les decía a dónde ir para que disfrutaran también de la isla, porque además de trabajar, es disfrutar un poquito de las cosas que tenemos aquí. Ellos lo pasaron espectacular”.

El filme contó también con las actuaciones de Carola García, Alexandra Malagón, Amanda Kairuz, Angela Mari, Jorge Antares, Amanda Méndez, Luis Omar O’Farril, Lexamarie Matos, Fabián González y Elena y Ana Isabel Zamot.

Busca dejar huellas

Luciano D’Alessandro reveló cuánto las reflexiones que promueve “Padres” influyeron notoriamente en su decisión de formar parte del filme. Más que actuar, considera relevante dejar un legado en el ámbito artístico.

“El mensaje es muy claro, porque es respeto a los derechos. Es un mensaje de inclusión, totalmente, por eso yo dije ‘cuenten conmigo para hacer esta película’”, dijo en entrevista telefónica sobre la trama que integra el drama y el humor. “Al fin y al cabo, cuando uno como actor hace un proyecto, sea teatro, cine, televisión, lo importante es que el proyecto que uno haga siempre tiene que llevar un mensaje”, reiteró el esposo de la comunicadora Maria Alejandra Requena.

PUBLICIDAD

“Ser papá va más allá de un género, totalmente”, expuso el veterano actor. “La otra pareja es la heterosexual, que es la de Dayanara y Rodolfo, y vas a ver que, en paralelo, más que diferencias, tienen muchas similitudes porque al fin y al cabo lo que quieren ellos como padres es el bien para sus hijos, darles amor, que crezcan bien, que crezcan sanos”.

“David” es su primer personaje gay, encomienda que abrazó con el compromiso que lo caracteriza. El artista compartió varios aspectos que tuvo en cuenta al darle vida. “Lo primero, no solo en este personaje, sino en cualquier otro personaje, es no caer en el cliché, no llegar como a la caricatura”, afirmó enfático dentro de sus estándares actorales. “Tengo muy buena referencia. Tengo dos grandes amigos de mi infancia que son gay, y son papás, entonces para mí eso es muy cercano y muy normal”. Esa conexión abonó a lograr su cometido en su rol. “Con ellos consulté mucho para preparar mi personaje y hacerlo con la sensibilidad que amerita porque, al fin y al cabo, es una historia de un ser humano, mejor dicho, de una pareja de seres humanos queriendo ser papás. Ese es el motivo”.

D’Alessandro manifestó su anhelo de que “Padres” provoque reflexionar al espectador. “Que a partir de esta película empiecen a ver las cosas con otros ojos y empiecen a respetar el derecho de los demás, y en este caso, el derecho de la comunidad LGBTQ+. ¿Que si comparte la idea? Ya eso es un tema de cada quien, se respeta también que, digamos está muy arraigado a la familia tradicional, pero que vea con otros ojos que ya la familia cambió, que ya la sociedad, la estructura de la sociedad, cambió. Entonces, digamos que si el mensaje de la empatía, que es lo que tiene por finalidad esta película, empieza a llegar, qué chévere”.

El actor llegó a la isla este martes para también estar presente durante la gala del “Puerto Rico Film Festival”. Llegar a suelo boricua le despierta los buenos recuerdos de su experiencia en la filmación. “Me llevo las mejores impresiones cada vez que vengo a Puerto Rico. Me reciben con ese calor. Siempre he venido de trabajo, pero la paso tan bien que termino haciendo turismo”.