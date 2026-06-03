TeleOnce anunció el cierre de temporada del programa “De la Puerta Pa’ Dentro”, que cada semana presentaba al público emotivas conversaciones con reconocidas figuras del país. El espacio conducido por Jailene Cintrón junto con el Padre Orlando Lugo y Jimmy Colón integraba invitados con “historias marcadas por retos, aprendizajes y momentos significativos que dejaron huella”, relata el comunicado de prensa.

Jailene Cintrón agradeció el respaldo del público y la oportunidad de formar parte de un proyecto que permitió mostrar historias humanas, inspiradoras y llenas de autenticidad. “Ha sido una experiencia muy especial poder conectar con tantas personas y escuchar testimonios que tocaron el corazón de nuestra audiencia”, expresó la presentadora mediante declaraciones escritas.

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Luani Pellot, vicepresidente de programación y operaciones de TeleOnce, resaltó el propósito del espacio televisivo. “Estamos profundamente agradecidos con cada uno de los artistas, invitados y televidentes que formaron parte de esta temporada y conectaron con el contenido presentado semana tras semana. ‘De la Puerta Pa’ Dentro’ logró crear un espacio genuino de conversación y cercanía que el público recibió con mucho cariño”, expresó mediante la nota de prensa

Además de agradecer el respaldo del público, TeleOnce destacó que Jailene Cintrón “continuará formando parte de la familia del canal y adelantó que próximamente estarán anunciando nuevas colaboraciones junto a la reconocida presentadora”.