Quiere presentar recetas con historia.

Cocinar es una de las actividades que más disfruta la presentadora y cantante puertorriqueña Deddie Romero. Por eso dentro de su interés por incursionar como moderadora en el mundo de los podcasts, la conquistó la idea de llevar experiencias amenas dentro de ese espacio donde la creatividad es cómplice del sabor que lleva a sus platos.

De ahí surgió “Deddie en su salsa”, que estrena este miércoles a las 7:00 de la noche en el canal de YouTube Deddie TV.

“Me encanta la cocina, me gusta mucho”, manifestó la artista, quien en sus orígenes en el mundo del entretenimiento se dio a conocer como salsera.

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“A veces no tengo el tiempo, pero me gusta mucho probar restaurantes nuevos. O en aquel restaurante que me gusta, trato de buscar al chef, o trato de preguntar con qué salsa lo hicieron (el plato), ese tipo de cosas”.

Como escenario prefirió un entorno que siguiera la línea del dinamismo que interesa llevar. “Yo siempre he dicho que, generalmente, la fiesta termina en la cocina de la casa de uno”, aseveró con su distintiva jovialidad la hija de la fallecida percusionista Sonia López.

“Siempre surgen grandes conversaciones, y tú te pones a filosofar en la cocina mientras te das una copita de vino. O tú le das conocimiento a tus hijos desde la cocina. Como que todo el mundo para en la cocina, y por eso a mí se me ocurrió, porque este ambiente de cocinar, de darte una copita de vino, tomarte un refresco o un jugo, te da esa apertura de que tú puedas hablar cosas más en confianza. No en un escenario tan frío como sentado en una mesa con un micrófono. Yo quería salir de eso”, expuso, y resaltó que el título evoca “mi sazón, mi salsa, de donde vengo yo, hay mucho de eso”.

41 Fotos La cantante y locutora da otro paso en su carrera.

Cada episodio de 45 minutos contará con invitados que prepararán una receta con un significado especial. “Van a ser artistas, deportistas, ‘influencers’, personas que estén ‘trending’”, adelantó.

Deddie aclaró que no procura recetas impresionantes ni exóticas, sino prácticas.

“Me estoy especializando más en comida que sea puertorriqueña, puede ser hasta un arroz blanco con huevo frito, lo que te identifica a ti. Nos vamos con cosas sencillas, que te ayuden, una carne guisada, una carne molida, o un pionono, un bacalao, cosas que sean más fáciles”.

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Wanda Sais es la invitada con quien arranca el primer capítulo. Carlisa Colón y Zoé Laboy con Aníbal Acevedo Vilá son otros de los nombres que adelantó de esta temporada, que contará con 15 capítulos.

“Entrevistamos a Iván Calderón, el boxeador, y la entrevista de él está bien interesante porque lo que él hace es un fricasé de pollo con cola champán. La realidad es que le quedó bien bueno. Y es interesante porque esa es una receta que él aprendió a hacer cuando estaba entrenando para pelear”.

La artista anunció que ya trabaja en la segunda temporada. “Voy a hacer el segundo ‘season’ en la terraza, con una cocina, pero específicamente de ‘barbecue’”.

La presentadora también reveló su interés en que la actriz y cantante Didi figure como invitada en la nueva temporada. “Estoy loca por traer a mi hija a ver si es verdad que cocina o no. La voy a tirar al medio… Cocina, ella dice que le queda bueno, pero siempre que cocina me llama para preguntarme, ‘mami, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro?’”, reveló entre risas.

¿Regresa a la música?

Los compromisos de trabajo mantienen su tiempo muy limitado para nuevos proyectos, por lo que por ahora ve complicado un retorno para proyectos musicales. “No lo descarto. Me fascina la música, pero tengo el plato desbordado”, dijo la presentadora de “El relajo de La X” y del programa televisivo “PR en vivo” (TeleOnce).

Su faceta de productora es la que se está disfrutando con la experiencia del podcast.

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“Yo nunca lo había intentado, y me emociona mucho porque estoy teniendo la oportunidad de darle taller a gente joven, a gente que se está levantando en los medios de comunicación, que si el que va a hacer el logo, el que va a coordinar las cámaras, las luces, son todos muchachos que no pasan de los 35 años”, dijo la también directora del proyecto educativo National Talent Academy.

“A mí me parece que uno como legado tiene que ayudar a esta generación a que seamos parte de su resumé, de que ellos puedan tener también su historia”.

La artista adelantó que sumará diversos proyectos a su espacio en YouTube. “En ese canal vamos a tener diferentes tipos de contenido de lo que a mí me gustaría ver. Uno a través obviamente de todos estos años adquiere muchísima información de diferentes cosas, educación, de ejercicios, de medicina, de construcción, y me encanta la remodelación. Así que yo voy a ir poniendo diferentes contenidos”.