Un derroche de romanticismo es lo que el reconocido cantante español Marcos Llunas espera regalar a través de la velada musical que lo traerá a Puerto Rico tras más de dos décadas fuera de los escenarios en la isla.

La idea de repasar este viernes en el Moneró Café Teatro en el Bellas Artes de Caguas clásicos que marcaron su trayectoria en la década de los noventa, es una de las ilusiones que lo envuelve de profundas emociones. También, conectar con un selecto repertorio de una discografía que incluye homenajes a su papá, Dyango.

“He estado en el Centro de Bellas Artes (de Santurce) dos veces y bueno, la vida me hizo ir hacia otros lugares, pero afortunadamente, y gracias a la vida que me ha dado tanto, vuelvo a Puerto Rico”, manifestó en entrevista telefónica con Primera Hora desde Costa Rica, en una parada por compromisos de trabajo por su gira internacional. De inmediato, el artista evocó la nostalgia al rememorar el favoritismo con el que contaban los temas del amor, tanto en balada como en el pop, hace años.

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“¿Sabes qué ha sido una cosa muy extraña con Puerto Rico? Yo creo que era el país que más romántico era y se perdió un poco, ¿no? Quizás por el reguetón, que ha sido el país que lo inició, entiendo, y me encanta, pero se nos perdió también ese hilo bonito también de la música romántica, que siempre los artistas románticos veníamos a Puerto Rico. Y se está recuperando, parece. Y yo creo que tiene que convivir todo, tanto el reguetón como las nuevas músicas y las antiguas, la ópera, el rock”.

Éxitos como “Vida”, “Te amo” y “Reconquistarte” son algunos de los que resuenan a más de dos décadas de lanzamiento, lo que lo hace celebrar dentro de una trayectoria de más de 30 años.

“Es un milagro de la vida, del Señor, cada uno con sus creencias, de poder tener esa oportunidad de que las canciones llegaron, trascendieron”, celebró con afán quien en 1995 ganó el Festival de la OTI con ‘Eres mi debilidad’. “Son canciones que son parte de nuestra cultura. Ya no son ni mías, ni de los artistas. Son parte nuestra, entonces, recordar esos momentos que uno las escuchaba estudiando la universidad o lo que fuera, o con su pareja, que sean parte de la vida de nosotros, es una aventura”.

Al hablar del espectáculo en el Moneró Café Teatro, anticipó su interés en contar con una lista de temas que abarquen su amplia trayectoria.

“Voy a hacer mis canciones que más conocen, algunas que no conozcan… pocas, porque yo quiero que sea una velada de todo aplauso y éxito. Y obviamente, yo hice un disco homenaje a Dyango y alguna de las canciones como ‘Corazón mágico’, ‘Volverte a ver’, ‘Cuando quieras, donde quieras’, en fin, las canciones más emblemáticas, también las voy a cantar porque es un hombre que también hace rato que no viene por Puerto Rico y al menos si no viene él, voy yo”, manifestó entusiasmado. “De repente voy a cantar una canción de mi hermano, Jordi, ‘Desesperadamente enamorado’, que lo quieren mucho también en Puerto Rico”.

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Marcos Llunas ( Suministrada )

Orgullo por el legado familiar

El sitial de su padre en el mundo de la música es uno de sus más grandes orgullos. Además de su talento, de él derivó el sentido de compromiso con el público.

“Está con 86 años y sigue cantando y viajando por los países. Estuvo en Santo Domingo, en Colombia, en Chile, en Perú. Ahora está haciendo una gira en Argentina. Y yo le digo ‘hombre, papá, para un poco, ya con 86, ¿qué te parece? Jubílate’. Y el me dice ‘no, no, no, a mí no me jubila nadie, yo me moriré en el escenario’”, relató entre risas.

“Si mi papá se queda en casa viendo la televisión, seguro que se hace más mayor. Nos gusta el cariño del público, el aplauso. Y es todo lo que has hecho en tu vida. Imagínate, si yo llevo 33, mi padre lleva 60 años haciendo lo mismo y no puedes dejar de hacer lo que te gusta. Es un privilegio”. A su vez, puntualizó que no todo es armonía dentro de su trabajo.

“Ha habido muchos momentos difíciles. Uno piensa que a los artistas siempre les ha ido bien y todo es fantástico. No. Ha habido momentos muy duros y hay que saber sobrevivir a esos momentos y creer en ti y en el destino y darle con todo”.

Por otro lado, Marcos Llunas expresó su complacencia de ver en sus retoños la inclinación por el mundo del entretenimiento.

“Mis hijos actuaron en la serie de Luis Miguel”. Izan, el mayor, interpretó al cantante mexicano en la primera temporada del proyecto biográfico de Netflix. En la segunda, Axel hizo el papel de Sergio, hermano menor de la voz de éxitos como “La incondicional” y “Hasta que me olvides”, entre otros.

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“Hice una gira con mi padre y mis hijos que nos llevó por Argentina, nos llevó por Chile, nos llevó por Perú, donde estábamos los tres cantando. ‘Tres generaciones, un corazón’ se llamaba. Y es muy fuerte porque yo soy el del medio, o sea, sé lo que se siente ser hijo y sé lo que se siente ser padre”.

Además de los compromisos en el escenario, Llunas adelantó que labora en varios proyectos. “Acabo de sacar la canción ‘Vida’ en salsa. Ahora voy a cantar con un chico que se llama William Luna, una canción andina preciosa que se llama ‘Cusqueñita’, es del Cuzco, del Perú. También preparando con Ana Bárbara, de México, y con Rodrigo Tapari, de Argentina, un trío para hacer la canción (canta) ‘Ese hombre no quiso hacerte daño’, pero en cumbia”, adelantó. “Y luego tengo un disco de canciones gruperas mexicanas a mi estilo, de los Bukis, Yonic’s”, dijo, y anunció que interpretará varias en el próximo encuentro en Puerto Rico.

“Voy a cantar un par de canciones ese día también para que la gente descubra que Marquitos Llunas también sigue haciendo nuevos proyectos y sigue trabajando”.

Los boletos están a la venta a través de Ticketera.