La octava temporada de Objetivo Fama ya tiene a sus seis semifinalistas, luego de una noche en la que el talento, las emociones y las sorpresas se apoderaron del escenario.

Tras las eliminaciones de Khris Melia y Yul, David, Stephanie, Valeria, Jay L, Mike y Tony aseguraron su lugar en la próxima fase del reality musical.

La velada comenzó por todo lo alto con una interpretación colectiva de “Vivir mi vida”, de Marc Anthony, que reunió a los ocho concursantes en una celebración de música y energía.

Sin embargo, detrás del ambiente festivo se respiraba la tensión de una gala decisiva, en la que dos participantes tendrían que despedirse de la competencia.

PUBLICIDAD

David, Stephanie y Valeria protagonizaron algunos de los momentos más aplaudidos de la noche.

David conquistó a los jueces con “Desesperadamente enamorado”, de Jordi, una interpretación que llevó a Playmaker a describirlo como “la voz más comercial de esta competencia”.

Mientras Norberto confesó que logró erizarle la piel.

La emoción continuó fuera de la evaluación cuando el participante recibió una inesperada visita de su padre, protagonizando uno de los encuentros más conmovedores de la gala.

Por su parte, Stephanie hizo suyo el escenario con “Acaríciame”, de Lupita D’Alessio, desatando una lluvia de elogios.

Cristina Eustace celebró su actuación con su característico “¡Perro, perro, perro!“, Ana Isabelle la describió como ”una reina” y Playmaker le otorgó su distintivo “MVP”. Norberto tampoco escatimó en elogios al asegurarle: “Esta sí fue tu gala”.

Valeria también reafirmó su fuerza artística con “Tanto que te di”, de Ednita Nazario. Su presentación provocó una reacción unánime de admiración entre los evaluadores.

“Para mí, eres una estrella completa”, expresó Playmaker, mientras Cristina y Ana Isabelle manifestaron sentirse orgullosas de su evolución en la competencia.

La noche también puso a prueba la capacidad de los participantes para superar las expectativas.

Jay L abrió las presentaciones individuales con “Azul”, de Cristian Castro. Aunque Ana Isabelle calificó su actuación como espectacular, otros jueces señalaron aspectos vocales que debía fortalecer. Mike, por su parte, apostó por el clásico “La media vuelta”, de Luis Miguel, pero recibió observaciones sobre la afinación y la necesidad de incorporar un mayor factor sorpresa.

PUBLICIDAD

Tony encontró una oportunidad para reivindicarse con “Suelta mi mano”, de Sin Bandera. Su interpretación evidenció una mejoría que fue reconocida por la mesa evaluadora.

“Este es el Tony que tiene que aparecer en todas las galas”, expresó Playmaker, mientras Norberto destacó el avance demostrado durante la presentación.

Khris Melia defendió su permanencia con “Por una mujer”, de Luis Fonsi, y recibió palabras de aliento de los jueces. Cristina le recordó que es un artista único, mientras Norberto lo exhortó a confiar más en su talento.

Yul, por su parte, interpretó “Aunque no te pueda ver”, de Álex Ubago, una presentación en la que los evaluadores reconocieron su calidad vocal y crecimiento artístico.

La gala también contó con la participación especial de Gisselle, quien compartió escenario con Yul para interpretar “Corazón encadenado” y, más adelante, regresó con una presentación musical que añadió un sabor tropical a la noche.

El momento más difícil estaba reservado para el cierre

En medio de la expectativa por conocer quiénes continuarían en la competencia, Khris Melia se convirtió en el primer eliminado. Posteriormente, Tony recibió la noticia de que permanecía en el programa, mientras Yul se despidió como el segundo eliminado de la jornada.

Con estas dos salidas, Objetivo Fama inicia oficialmente su camino hacia la semifinal con seis voces, seis historias y un mismo sueño: llegar a la gran final.

Los seguidores pueden respaldar a su candidato a través de objetivofama.net.