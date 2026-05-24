El reality show “Revelación Moda” celebró la noche del sábado su sexta gala de la temporada, en la que los concursantes de enfrentaron el “Reto Celebridad” para vestir a las figuras asignadas. Antuane, encargado de vestir a Deddie Romero, y Samson, diseñador de Finito, resultaron los vencedores del reto.

En el desafío de la gala reciente, cada diseñador confeccionó un look exclusivo para una figura invitada, tomando en consideración su personalidad, gustos, estilo y el evento donde utilizaría la pieza. En esta ocasión, no diseñaron para modelos, sino para estrellas. Cada celebridad compartió su visión y los diseñadores hicieron todo lo posible por convertirla en realidad, detalla el comunicado de prensa.

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Cada participante contó con un presupuesto de $125 para desarrollar su propuesta. El reto implicó no solo diseñar para una pasarela, sino también para una figura pública tomando en cuenta su identidad y estilo propio. Las duplas oficiales estuvieron compuestas por Samson junto a Finito, Jennifer junto a Pepe Calderón, Jean Carlos junto a Johnny Lozada, Picón junto a Celimar Adames, Antuane junto a Deddie Romero, Isaac junto a Kimberly Santiago y Carlos Javián junto a Jailene Cintrón.

“Las celebridades tuvieron una participación activa durante todo el proceso creativo, compartiendo referencias, explicando lo que aman —o no— de la moda y evaluando el resultado final junto al jurado”, detalla la nota de prensa.

El diseñador de Santa Isabel, Jean Carlos De Jesús, quedó fuera de la competencia “luego de que se revelara que la camisa utilizada por su celebridad, Johnny Lozada, no fue confeccionada por él, violando así una de las reglas del programa”.

El jurado, compuesto por el director editorial de Pride Society Magazine, Julio Núñez; la stylist y socialité Claudia Madrid; y el diseñador Eddie Guerrero, tuvo la responsabilidad de evaluar cada propuesta presentada en la pasarela.

La gala se dio luego de una emotiva quinta gala que se dedicó a las madres, y en la que los diseñadores vistieron a sus progenitoras.

“Revelación Moda” busca descubrir a la próxima estrella de la moda en Puerto Rico y el Caribe. La audiencia puede disfrutar del programa cada sábado a las 7:00 p.m. por TeleOnce.