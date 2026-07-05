La fecha del 4 de julio en los Estados Unidos, gracias a la máquina arrolladora de Hollywood, es conocida ampliamente en el mundo.

Eso sí, pocas son las películas que tocan el tema en sí, pero sí son varias las que hacen alusión a ella en una parte de su historia.

“Born on the Fourth of July”

Quizá la más emblemática por tener la fecha en el título. Fue dirigida por Oliver Stone, quien entonces pasaba por una etapa en contra del gobierno estadounidense por la guerra de Vietnam y protagonizada por Tom Cruise.

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Está inspirada en la autobiografía de Ron Kovic, un exmilitar nacido realmente en esa fecha. Muestra la historia de un joven que se alista como voluntario para ir a la guerra, convencido de que defender a su país es la mejor manera de demostrarle su amor, pero todo cambia cuando regresa postrado en silla de ruedas y obtiene poca atención por parte de las autoridades.

Fue de las cintas más nominadas al Oscar de 1990, con ocho categorías incluyendo Película y Actor, pero sólo consiguió la de dirección y edición.

“Independence Day”

Como siempre los alienígenas llegan a Estados Unidos y aparte hablan inglés. Y son los norteamericanos quienes, con su inteligencia, resiliencia y organización, así sean hombres perdidos en el alcohol o la depresión, sacan a todos adelante. Fue la cinta que catapultó a Will Smith como actor de acción con algo de comedia.

Luego de varios intentos infructuosos de destruir las naves nodriza que están en puntos estratégicos del planeta, se logra controlar una nave alienígena con la que pueden acabar con los invasores. ¿La fecha elegida para eso? Adivinó, el 4 de julio.

Es en ese día que los estadounidenses vía clave morse coordinan un contraataque mundial. Al final de la cinta, mientras en el fondo se ven las naves extraterrestres caídas, uno de los personajes le dice a otro que los fuegos que se ven son para celebrar justo el 4 de julio.

“The Patriot”

Ambientada durante la guerra de independencia eyou

stadounidense, con Mel Gibson a la cabeza, es una historia inspirada en la historia real de Francis Marion, un fiero combatiente contra Inglaterra.

La película costó $100 millones, pero apenas recaudó el doble; es decir, fue un fracaso para los estudios.

El final de la película coloca al protagonista en un momento en que parece que los británicos van a ganar, pero el amor a la bandera estadounidense con sus franjas y el recuerdo de su familia lo hace salir avante.