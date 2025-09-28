DJ Luian no tuvo pelos en la lengua anoche al manifestar su disgusto por la presentación musical de Miguel Ángel en la novena gala de “Objetivo Fama”.

El productor musical, quien fue el juez invitado de la noche, manifestó una escueta crítica al concursante boricua luego de interpretar la canción “Corazón sin cara” de Prince Royce.

“Brother, tienes presencia escénica, en realidad, representas bien, pero, acho... yo creo que la canción te quedó grande, mano. ¡Lo siento!”, expresó el miembro del jurado, que estuvo sustiyendo a la cantante Ana Isabelle, quien se encuentra en un “compromiso en Hollywood”.

Dicha crítica llevó al también empresario a ser abuchado por el público. No obstante, este no fue el único que respondió negativamente a la participación, dado que Cristina Eustace y Roberto Sueiro tuvieron sus críticas.

“A veces, los nervios se notan mucho en tus ojos, que, de momento, estás viendo una cámara, y eso distrae. Tienes una voz preciosa, de nuevo, se escuchó que, como estabas concentrado en otras cosas, no estabas dando lo que siempre das”, sostuvo Eustace, quien se trabó al final de la evaluación. “No se cómo decirlo, pero... tienes que echarle muchas ganas porque lo tienes, mi rey”, agregó.

Los 15 concursantes siguen sus interpretación en la etapa semifinal de la competencia, donde luchan por buscar los cuatros espacios en la gran final, que se llevará a cabo el domingo, 2 de noviembre, en el Bellas Artes de Caguas.

Por otro lado, Rafael, Miguel Ángel y Valente siguen en la espera de conocer quiénes serán los próximos dos participantes en decir adiós al programa de telerrealidad.