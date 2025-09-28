¡No se queda callada!

La cantante y empresaria Cristina Eustace se defendió hoy tras recibir abucheos en la novena gala de “Objetivo Fama”.

La ganadora de la quinta edición del “reality show” de Telemundo le respondió a la audiencia mientras evaluaba la presentación de la cantante Ariana Babilonia, quien interpretó el tema “Ya te olvidé” de Yuridia.

“Muy bonito porque, para empezar, es muy importante hacer la canción tuya, y escuché algo un poquito desafinada, y del control, a veces, del vibrato”, expresó la jueza hacia la puertorriqueña, al tiempo que la audiencia decidió abucharla por la crítica.

“¡Espérese! ¡¿Qué quieren que diga?! ¡¿Qué quieren que diga?! !¿Lo que ustedes quieren escuchar?! ¡No, señor!“, riposto Eustace, quien luego halagó a la participante, catalogando su interpretación de ”precioso".

“¡Eso es lo importante, que hagas la canción tuya!“, sostuvo.

Los 15 concursantes continúan sus interpretaciones en la semifinal de la competencia, donde luchan por buscar su espacio en la gran final, que se llevará a cabo el domingo, 2 de noviembre, en el Bellas Artes de Caguas.

Mientras tanto, los concursantes Rafael, Miguel Ángel y Valente siguen en la espera de conocer quiénes serán los próximos dos participantes en decir adiós al programa de telerrealidad.