Con una maleta llena de planes, Alexis Sicairos se retira de la séptima edición de la competencia “Objetivo Fama”. La tristeza lo invade al rememorar el proceso de despedirse de quienes fueron sus compañeros. Sin embargo, tiene tan claro su amor por la música, que prefiere apoyarse en todo lo aprendido para seguir trabajando con entusiasmo en sus metas.

“Me ha pegado duro desde que salí ayer (domingo). Me sentí bien raro, la verdad. Como que estaba libre, pero a la vez como que no. Me sentía como que todavía tenía una cámara encima, no sé, pero en verdad estoy sumamente feliz y agradecido con Dios”, confesó Alexis, quien se convirtió en el sexto participante en ser eliminado del programa de realidad que se transmite por Telemundo.

En la gala reciente, Alexis no logró el favor del público para superar a Ariana. El intérprete fue nominado el sábado anterior tras cantar junto a Valente “Por qué me haces llorar”. Se trató de su segunda vez. La primera fue por su ejecución con el tema “El amor de su vida” a dúo con Gustavo.

“Yo muy macho, muy mexicano… Según yo, me preparé que no iba a llorar. Yo iba a estar feliz de salir y hablar con ellos, y no miento, estaban todos ahí conmigo. Me dijeron unas palabras y yo creo que en la tercera palabra se me quebró la voz porque empecé a chillar. Fue difícil, en verdad, porque uno conecta mucho con ellos y se hacen familia”.

Mantener presente la conexión entre todos es una ilusión que lo llena de gran emoción. “Esto va a ser más rápido de lo que pensamos y nos vamos a volver a ver muy pronto si Dios quiere, eso les recalqué, y también que vamos a grabar todos y que quiero que sigamos unidos”.

Al salir de la casa que fue suya durante su estadía en el “reality”, tuvo muy presente llamar por teléfono a sus padres, quienes viven en México, y a su pareja. “Lo primero que quiero hacer es llegar a Los Ángeles, estar con mi novia, y tal vez luego ir a Culiacán a estar con mis padres. Y poder grabar música también porque allá es donde en verdad nace toda esta música mexicana que me encanta a mí, que son el norteño, la banda, las baladas también se usan mucho pero en bandas tipo como Juan Gabriel grababa. Esos son los planes que tengo”, adelantó, y reflexionó sobre la experiencia que ganó.

“Esta competencia no solo me enseñó a cantar, pero me enseñó mucho a valorar mi vida y encontrar quién en verdad es Alexis y lo que me gusta”, manifestó pensativo. “Me llevo un corazón superfeliz, contento, en verdad superagradecido, aprendí muchísimo”, dijo con énfasis el cantante, quien entre sus trabajos incluye el álbum “Las favoritas de mi apá”.

“Voy a extrañar muchísimo a mis compañeros, a los maestros de canto, la producción, a los de cámara en el teatro, que son superlindos y siempre me arropaban y me abrazaban y me decían voy a ti. Me hacían sentir como si fueran mis tíos, mi familia. Me siento sumamente agradecido con el público de aquí de Puerto Rico”.

El cantante reiteró que cuenta con una agenda marcada con nuevos proyectos como artista. “Yo quiero seguir con mi sueño en la música y poder darle al público aún mucho más de lo que tiene Alexis”.