¡Se siguen calentando los motores!

A dos semanas de su esperado regreso a la televisión puertorriqueña, la nueva edición de “Objetivo Fama” ya tiene listo a su panel de jurado compuesto por el productor y músico Roberto Sueiro, la cantante y actriz Ana Isabelle, y la ganadora de la quinta temporada del “reality show”, Cristina Eustace.

Desde la nueva casa-estudio de la competencia musical, que arranca el próximo sábado, 2 de agosto, por Telemundo Puerto Rico, los jueces tuvieron su primera aparición con los miembros de la prensa, todos manifestando su entusiasmo por formar parte del proyecto que vuelve a la pantalla nacional tras 15 años de ausencia, en busca del futuro de la música.

PUBLICIDAD

“He estado aquí unas cuantas vueltas ya, y cada vez que me llaman para esto, yo digo que sí porque yo me lo disfruto más que nadie”, destacó Sueiro, quien aseguró al público que este ciclo contará con muchos “soberbios”, haciendo referencia a su frase icónica para destacar a los intérpretes más sobresalientes en las galas.

Pero el también abogado destacó como “soberbias” a sus dos compañeras del panel, a quienes estimó como figuras valiosas para evaluar y dirigir a los nuevos 20 finalistas que buscarán ser las próximas estrellas del entretenimiento.

Cristina Eustace, Roberto Sueiro y Ana Isabelle estarán a cargo de evaluar a los nuevos 20 concursantes que se presentarán cada sábado en el Bellas Artes de Caguas. ( Suministrada )

“Tenían el talento un poco rezagado por unos años, el movimiento urbano había logrado eso, ahora va a aflorar nuevamente el talento”, sostuvo.

Ana Isabelle, por su parte, se catalogó de privilegiada por unirse a la competencia que tuvo sus inicios por Univisión Puerto Rico, asegurando que conoce de cerca la experiencia tras ganar “Viva el Sueño” hace 16 años, oportunidad que le abrió las puertas a destacarse en diversos escenarios.

“Quiero traer un poco de motivación, para retar a los chicos a que den el paso”, expresó la cantante.

Eustace, quien fue la quinta ganadora del “reality” en mayo de 2008, expresó su emoción por ahora encontrarse al otro lado del escenario que le “cambió la vida”, donde ahora podrá ver una nueva generación de artistas desenvolverse y crecer frente al público boricua.

“Siempre lo dije, de ama de casa, y estando ya al final de la edad límite para inscribirme, siempre fui muy insegura en el escenario, pero siempre la música y la gente, verdaderamente, me ayudaron a transformarme en el escenario, y mi carrera nació en esta Isla”, compartió la mexicana, quien destacó que el programa, por primera vez, tendrá transmisión directa en Estados Unidos a través de Estrella TV, así como otros portales digitales. “Era ya necesario tener algo así, estoy tremendamente emocionada, y más por lo que van a pasar esos niños allá dentro y cómo tenemos que vivirla, ya no es solamente el talento, pero es también la conexión que tengas con el público”, apuntaló la artista, quien ha sido nominada a dos Premios Grammy Latinos.

PUBLICIDAD

Por otro lado, la actriz y presentadora Gabriela Short hace el salto al canal 2 tras convertirse en la nueva coanfitriona de “Objetivo Fama: Sin Editar” junto a Víctor Santiago, donde tendrá el espacio para compartir contenido inédito de la competencia a los televidentes a mitad de la semana.

Gabriela Short se unirá a Víctor Santiago para el programa "Objetivo Fama: Sin Editar". ( Suministrada )

“‘Objetivo Fama’ fue un ‘show’ que vi cuando era chiquita, recuerdo ciertas cosas, y cuando anunciaron que el programa volvía, yo dije: ‘qué cool, voy a poder disfrutármelo’. Jamás pensé que iba a disfrutarlo desde adentro, así que estoy sumamente agradecida no solo con todo el equipo de producción, sino por todos los que me dieron la mano en este proceso”, sostuvo la también radioloctura y entonces animadora de “Prime Time” de ABC Puerto Rico, quien adelantó que los participantes, que se darán a conocer en una transmisión especial el próximo sábado, 26 de julio, no solo poseen talento, sino mucha personalidad.

Pero, luego de 15 años, ¿qué esperan los jueces de los nuevos aspirantes de la música?

Sueiro, quien ya ha dialogado con los nuevos concursantes, les exhortó a que “sean ellos mismos, que no intente emular a ningún cantante”.

“Cuando ellos se vayan a presentar en el escenario, que se lo traten de disfrutar también, porque el momento más precioso de un artista cantante es cuando él mismo se está gozando lo que está haciendo de la misma forma que el público se lo goza. Ese es un momento mágico que tienen que tratar de lograr”, expresó el músico.

Ana Isabelle aseguró que lo más importante es percibir a un artista enfocado cada semana de la competencia. “No importa lo que pase, no importa los resultados, si das lo máximo, y te fajaste esta semana, ya el resultado no está en el control de uno, pero uno brilló”, manifestó la cagüeña, quien también exhortó a los participantes evitar que la presión, las diferencias entre sus colegas, y el pesimismo les afecte.

PUBLICIDAD

Eustace, por otro lado, les aconsejó a los finalistas que “no importa qué canción te pongan, tienes que hacerla tuya”. “Estamos cantando éxitos, ¿pero cómo le das lo tuyo? Tienes que practicar, vas a estar en la casa-estudio de nueve de la mañana, hasta las seis de la tarde, vas a estar frente a espejos, con maestros, y ahora, ¿cómo harás ese momento tuyo? Te vas a mirar frente a ese espejo, y a la persona que tienes que convencer es a ti mismo, y esa es una fórmulas más grandes que tuve para salir adelante”, sostuvo.

“Objetivo Fama” continuará echando leña a la “fama-manía”, con el especial de las audiciones que transmitirá este sábado, 19 de julio, y la presentación de los concursantes de esta edición multimedia el próximo 26 de julio, a una semana de arrancar la competencia oficial.