“Encanto”, la cinta animada de Disney ambientada en Colombia sobre una adolescente con la frustración de ser la única integrante de su extensa familia sin poderes mágicos, se alzó el domingo con el Oscar a la mejor cinta animada.

Con un elenco de voces liderado por la actriz argentina-estadounidense Stephanie Beatriz junto a Diane Guerrero, John Leguizamo, Wilmer Valderrama, Angie Cepeda y otros, es la primera película de Walt Disney Animation Studios codirigida por una mujer latina, Charise Castro Smith, y le mereció el primer Oscar a una latina en la categoría, la productora Yvett Merino.

La victoria se produjo inmediatamente después de que Sebastián Yatra ofreciera una interpretación sublime de la canción nominada “Dos oruguitas”, escrita por Lin-Manuel Miranda, acompañado por una orquesta y una pareja de bailarines en trajes típicos colombianos en un escenario con decorados alusivos a la cinta que incluyeron mariposas amarillas.

Como se anticipaba, Ariana DeBose ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto por su fogosa interpretación de Anita en “West Side Story” (“Amor sin barreras”) de Steven Spielberg y pasó a la historia como la primera afrolatina y actriz abiertamente gay en obtener el reconocimiento.

“A cualquiera que alguna vez haya cuestionado su identidad”, dijo DeBose, “les prometo que hay un lugar para nosotros”.

Su victoria llegó exactamente 60 años después de que el papel le mereciera el mismo reconocimiento a Rita Moreno, a quien le agradeció en su discurso.

Igualmente, el favorito Troy Kotsur obtuvo el premio al mejor actor de reparto por su interpretación del padre de una familia sorda en “CODA”, y pasó a ser el primer actor sordo en ganar la categoría. Su compañera de “CODA” Marlee Matlin es la única actriz sorda con un Premio de la Academia, que ganó en 1987 por su papel protagónico en “Children of a Lesser God” (“Te amaré en silencio”).

La 94ª edición de los Premios de la Academia comenzó con Beyoncé, ocho premios entregados fuera de cámara y un trío de conductoras integrado por Wanda Sykes, Amy Schumer y Regina Hall.

“Muy bien, estamos aquí en los Oscar”, dijo Hall. A lo que Sykes respondió: “Donde los amantes del cine se unen y miran televisión”.

Las tres actrices bromearon alegremente sobre temas relevantes en Hollywood como la equidad salarial —dijeron que contratar tres mujeres como conductoras era “más barato que un hombre”— el drama de Lady Gaga que Sykes llamó “House of Random Accents” (Casa de Acentos Aleatorios), el estado de los Globos de Oro (para el paquete in memoriam) y las novias de Leonardo DiCaprio. Su comentario más político se produjo al final de su rutina de apertura, en la que prometieron una gran noche.

“Y para ustedes en Florida”, dijo Skykes, “vamos a tener una noche gay”.

“Dune” (“Duna”) ganó cuatro premios antes de que la ceremonia televisada empezara, y sumó poco después uno más, a cinematografía. La épica de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve fue reconocida por la música original de Hans Zimmer, así como edición, diseño de producción y sonido.

La entrega de premios comenzó por primera vez una hora antes, fuera de cámaras, con la entrega de galardones que también incluyeron mejor maquillaje y peinado, para “The Eyes of Tammy Faye” (“Los ojos de Tammy Faye”), así como los honores a cortometraje, cortometraje animado y cortometraje documental.

El premio al mejor cortometraje animado fue para “The Windshield Wiper” (“El limpiaparabrisas”) de los españoles Alberto Mielgo (director) y Leo Sánchez (productor), sobre un hombre de mediana edad que se pregunta a sí mismo y al público qué es el amor.

“The Long Goodbye” ganó mejor documental y “The Queen of Basketball” mejor cortometraje documental.

Con una presencia latina que se extiende a múltiples categorías luego que apenas hubo alguna el año pasado, los Oscar regresaron al Dolby para una ceremonia diferente.

Lista de ganadores

Mejor película: “CODA”.

Dirección: Jane Campion, “The Power of the Dog”.

Actor: Will Smith, “King Richard”.

Actriz: Jessica Chastain, “The Eyes of Tammy Faye”.

Actor de reparto: Troy Kotsur, “CODA”.

Actriz de reparto: Ariana DeBose, “West Side Story”.

Cinematografía: “Dune”.

Guion adaptado: “CODA”.

Guion original: “Belfast”.

Música original: “Dune”, Hans Zimmer.

Canción original: “No Time to Die” de “No Time to Die”, Billie Eilish y Finneas O’Connell.

Diseño de vestuario: “Cruella”.

Efectos visuales: “Dune”.

Cortometraje: “The Long Goodbye”.

Cortometraje animado: “The Windshield Wiper”.

Cortometraje documental: “The Queen of Basketball”.

Largometraje documental: “Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised)”.

Largometraje internacional: “Doraibu mai kâ” (“Drive My Car”), Japón.

Edición: “Dune”.

Cinta animada: “Encanto”.

Diseño de producción: “Dune”.

Maquillaje y peinado: “The Eyes of Tammy Faye”.

Sonido: “Dune”.