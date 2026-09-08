Tras recorrer importantes festivales internacionales y conectar con el público puertorriqueño durante dos funciones totalmente vendidas en el Puerto Rico Film Festival, la película puertorriqueña “Extranjera” llega finalmente a casa. El filme escrito y dirigido por Michelle Malley Campos, estrena este jueves, 10 de septiembre, en las principales salas de cine de la Isla.

Grabada entre Puerto Rico y Taiwán, “Extranjera” narra una historia profundamente humana sobre la identidad, la pertenencia, los vínculos familiares y la búsqueda de una voz propia.

Su llegada a la cartelera local representa la culminación de un recorrido que ha llevado la película por festivales de España, Argentina, México, Guatemala y Puerto Rico, abriendo espacios para el cine del patio ante audiencias internacionales.

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“Que Extranjera llegue finalmente a los cines de Puerto Rico tiene un significado muy especial. Esta historia nació de preguntas íntimas sobre quiénes somos, dónde pertenecemos y cómo aprendemos a reconciliarnos con nuestro pasado. Después de compartirla con públicos de distintas partes del mundo, poder presentarla ahora en casa y permitir que la audiencia puertorriqueña la haga suya es profundamente emocionante”, expresó Michelle Malley Campos, escritora y directora del filme, en declaraciones escritas.

La película sigue a Epa, una joven puertorriqueña que -tras un escándalo que involucra a su padre- abandona la Isla para viajar a Taiwán en busca de la madre con quien no mantiene una relación desde hace años. Lo que arranca como una búsqueda familiar se transforma en un viaje de autodescubrimiento que la obliga a enfrentar su historia, asumir responsabilidad por sus decisiones y reconsiderar el verdadero significado de hogar.

Antes de su estreno comercial, “Extranjera” tuvo un encuentro importante con la audiencia local durante el Puerto Rico Film Festival 2026, celebrado en Mayagüez. La producción alcanzó dos salas completamente vendidas y se convirtió en la única película del festival presentada simultáneamente en dos salas. La respuesta positiva y emotiva del público marcó un importante impulso de cara a su llegada a los cines.

“Las dos funciones sold out en Mayagüez confirmaron que existe un público deseoso de encontrarse con historias puertorriqueñas diferentes, ambiciosas y capaces de conectar con otras culturas. Hemos trabajado durante años para llevar esta película a la pantalla grande, y hoy queremos invitar a todo Puerto Rico a acompañarnos y respaldar nuestro cine”, destacó Camila Reus Figueroa, productora de Extranjera, en un comunicado de prensa.

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El elenco internacional está encabezado por la actriz puertorriqueña Aris Mejías y cuenta con la participación de la reconocida actriz mexicana Patricia Reyes Spíndola, junto a Daniel Lugo, Eyra Agüero, Gabriel Leyva, José Eugenio Hernández, Lin Yao, Michelle Kao y Lynn.

A través de su fotografía, música y narrativa, la película transporta al espectador desde San Juan hasta Taipéi, convirtiendo el recorrido físico y emocional de su protagonista en una experiencia de alcance universal.

Como parte de su trayectoria internacional, “Extranjera” fue seleccionada para participar en el Ourense Film Festival, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, el Festival Internacional de Cine de Mérida y Yucatán, el Girona Film Festival, el Moscow International Film Festival, el Festival de Cine Latinoamericano de Tucumán y la Semana de Cine de Lugo, entre otros encuentros cinematográficos.

La producción también obtuvo el Premio FEISAL del Jurado durante la edición 27 del Festival Ícaro, otorgado por la Federación de Escuelas de la Imagen y el Sonido de América Latina en reconocimiento a obras cinematográficas de sobresaliente valor artístico y narrativo.