Mientras la industria de cine local continúa evolucionando, me parece muy interesante el poder ver cómo nuestra percepción acerca de los proyectos dentro de la misma cambia de igual forma en tiempo real.

Verdaderamente, este hecho testifica la clara relación simbiótica entre el arte y su audiencia. Y la razón por la que lo menciono es que al salir de la proyección de prensa de la nueva producción puertorriqueña “Fight Back”, conversaba con mis colegas acerca de lo que acabábamos de ver y entró el tema de qué tipo de vara de medición “deberíamos” utilizar para juzgar y/o analizar el proyecto.

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Algunos compartían la opinión de que nuestro juicio debería adaptarse al género o estilo de la película y otros pensaban que es más apropiado que se base en la calidad narrativa y técnica.

Pero la conversación me hizo llevar este dilema más allá en mi mente ya que, antes de que cualquiera de nuestras producciones se identifique con algún género en particular, primero es una cinta puertorriqueña. Escrita, dirigida y actuada por talento mayormente local. Por lo tanto, yo soy de la opinión que se debería juzgar primeramente como tal. ¿Por qué? Porque basado en el progreso de nuestra industria cinematográfica, el cual, luego de años de esfuerzo, ha sido significativo, creo que alguien debe alzar la mano y preguntar la razón y para quién se están produciendo estos proyectos.

Estoy más que consciente de que en el entretenimiento, especialmente en el audiovisual, hay algo para todos. Sin duda alguna, la variedad de géneros en proyectos recientes locales ha sido abrumadora. Y por lo que he visto, en su mayoría, cada uno trata de hacer lo mejor que puede para traer algo diferente e interesante que justifique su existencia. Por eso es que, considerando todo esto, ¿acaso la industria de cine nacional puede y/o debe permitirse autocomplacerse con producciones prefabricadas al estilo “Hallmark”?

¿Acaso podemos permitirnos algo como “Fight Back”?

La trama sigue a “Patricia”, una exluchadora de artes marciales que debe regresar al dojo luego de que su hija, “Sofía”, una luchadora corriente, se enferma y no puede practicar el deporte.

Al poner sus pies de vuelta en el tapete de lucha, “Patricia” se enfrentará a mucho más que contrincantes, tendrá que lidiar con un pasado que dejó heridas que aún no han sanado.

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Algunas audiencias se incomodan cuando describo una película como una “cinta de servicio de streaming”, pero la realidad del caso es que la descripción existe por una razón. Y es que hay proyectos fílmicos que, simplemente, no merecen y/o ameritan verse en la pantalla grande. No merecen de tu tiempo ni de tu dinero. Y ciertamente “Fight Back” es uno de esos.

Primero que todo, la cinta carece de un gancho narrativo substancial.

Nos presentan la situación de la lamentable y repentina enfermedad de la hija de “Patricia”, la cual evita su progreso inmediato en el deporte. Sin embargo, no te preocupes demasiado porque, “Sofía” se encuentra lo suficientemente estable tal vez dos escenas después para pedirle a su madre que regrese a las artes marciales para “luchar por ella”.

Pero, realmente, no hay nada por que luchar, más allá de una madre cumplirle un capricho a su hija, o yo argumentaría, aprovechar la oportunidad para volver a ser el centro de atención de su familia.

Digo, la producción pudo haber hecho el esfuerzo de subir el riesgo de lo que está en juego al proponer que el problema de la historia era lograr recaudar un dinero necesario para el tratamiento de la enfermedad de “Sofía”. Hubiese sido cliché, claro está, pero al menos hubiesen disimulado el intento.

Otro grave problema de “Fight Back” es la inescapable percepción durante el desarrollo de la historia de que este es el “show de Ana Isabelle” y todo lo demás es secundario y terciario. La coescritora y codirectora evita salvar la película al también colocarse el rol de protagonista, en el cual tal vez era más favorable colocar a una actriz que pudiese aplicar verdadero carisma y sentimiento dramático.

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Ana Isabelle (“West Side Story”) provee una interpretación recordativa a los peores trabajos de Jennifer López, a quien claramente está tratando de emular en estilo y carrera artística. ¿Por qué alguien haría eso mientras intenta que la tomen enserio? Nunca entenderé.

Un elemento incomprensible adicional es el hecho de que el personaje de Ana Isabelle tiene una relación romántica con el personaje de Jasond Calderon (“Espinal”), “Gabriel”, con quien no tiene química en la cinta. Sus interacciones parecen más la de dos compañeros de trabajo que están envueltos en una situación extraña que las de una pareja que tienen una hija preadolescente en común.

Calderón hace lo mejor que puede en el papel, pero su talento cómico es desperdiciado dentro de un libreto americanizado y poco gracioso.

Y ya que toco el tema del libreto, me gustaría mencionar algo que encontré particularmente incómodo. La película toma la decisión de adaptarse y prácticamente dirigirse a los boricuas en la diáspora, tanto en su estilo de producción como en la interpretación de casi todo el diálogo en inglés. ¿Por qué estamos haciendo eso en el cine de aquí? ¿Solo para que sea mejor recibido allá y haga dinero?

La industria de cine estadounidense no hace eso por nosotros. Es un tema largo, complejo y entiendo que no es la primera ni última producción en hacerlo, pero creo que es algo en lo que debemos pensar.

Para ser justo, admito que el filme sí cuenta con varios momentos tiernos y dulces relacionados a la familia que es el enfoque de la historia, pero no porque se sientan como una familia real. Más bien es la dulzura y ternura que se percibe de parte de un elenco apropiadamente seleccionado para interpretar una familia dentro de un anuncio de pastillas o servicios de salud.

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Ahora bien, “Fight Back” es una cinta familiar de artes marciales. Y en esto se siente como la versión Costco de “Karate Kid”. Aun así, sin duda alguna se nota que Ana Isabelle y el resto de su elenco dieron el máximo para aprender y practicar el deporte. Hay muchas escenas, tanto jocosas como ligeramente impresionantes, que destacan cuán seriamente se estaban tomando esta parte del filme. No obstante, la actriz sobreactúa en estos momentos y se lo toma tan en serio que no se percibe confiada. Lo que sí es palpable es el enfoque de Ana Isabelle en “modelar” o verse bien durante sus enfrentamientos, lo cual le resta a lo genuino de esos momentos y su personaje.

El resto del elenco hace un trabajo decente en sus roles, pero no pude evitar sentir un toque de pena por el desperdicio de los talentos de Aris Mejías (“Extranjera”) y Daniel Lugo (“American Made”), quienes se pierden dentro de papeles clichés, clara y frustrantemente desarrollados para el avance narrativo de “Patricia”.

Irónicamente, creo que debemos luchar en contra de nuestros instintos de hacer películas como “Fight Back”. Adorables, pero que carecen de profundidad creativa.

La cinta está disponible desde hoy, jueves, en cines.