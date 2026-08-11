Su afán por brillar en el mundo del entretenimiento no se limita a solo hacer reír con sus ocurrencias como humorista y creador de contenido. Ser presentador de televisión es otra de las facetas que desde temprana edad rondaba entre las ilusiones de Gianluca Perotti.

Su integración oficial como uno de los moderadores de “Hoy día Puerto Rico” en Telemundo no solo lo tiene contento, sino haciéndolo reflexionar sobre aquellos días de su niñez y la influencia de creer en sus metas. Caminar por los pasillos del canal, estar en el estudio de televisión e interactuar con sus compañeros Ivonne Orsini, Pamela Noa y Jasond Calderón le confirma que vive un sueño.

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“Siempre me había gustado el tema de la televisión, no tanto como actor, sino más como todo esto, como presentador, el tema del entretenimiento, de presentar un programa. Me gustaba mucho”, expresó el responsable de “El guaynabito de Corozal”, quien presentará la última función del “stand up comedy” el próximo 29 de agosto en el Teatro Braulio Castillo, en Bayamón.

“Yo creo que esta visibilidad en televisión va a ayudar mucho también para el tema de que más gente conozca lo que hago. A veces las redes sociales encasillan a ‘él es el comediante’, o ‘él es el que va y hace reviews de restaurantes’, o ‘él es el que hace videos chistosos’. No. Ahora pueden ver otra faceta mía. Pueden ver otra faceta del ‘Borimbiano’”, dijo Perotti, quien llegó a Puerto Rico en 2021.

“Todo como que se va conectando, porque desde muy pequeño era muy fan de los de los programas mañaneros en Colombia. Era muy fan de esa dinámica, de ver lo que ellos hacían en esos programas”, reiteró dentro de su versatilidad en el campo artístico.

La invitación para colaborar en “Hoy día Puerto Rico” e inyectar su jovialidad vino atada a formar parte de la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

“Yo le tengo mucho cariño y mucho respeto y agradecimiento a Migdalia (Figueroa)”, dijo sobre la presidenta de Telemundo. “Desde el día uno ella ha sido, no solamente fan, sino promotora de que lo que yo hacía se tenía que mostrar al mundo”, agregó con ilusión. “Me llaman y me proponen que querían sacar como un podcast para el Mundial, que si yo quería ser parte. Obviamente, dije que sí”.

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A lo largo de los días, su desempeño ante las cámaras de televisión alentó la posibilidad de contar con su presencia como un talento fijo, lo que se concretizó desde la penúltima semana de julio. “No querían que me fuera”, celebró. “El llamado era por un mes, o sea, cuando se acabara el Mundial. Y estando ahí, Migdalia me dice que si me gustaría quedarme, que a mucha gente le gustó mucho el trabajo que hice y que querían que me quedara, y ahí es que deciden dejarme fijo”.

El poder de visualizar

Cuando mira atrás, se muestra convencido de cómo visualizar influye en lograr las aspiraciones. Tomar acción y mostrar compromiso forma parte de esa fórmula.

“Cuando yo iba a Telemundo y más que todo, ‘Hoy día’, esa dinámica del ‘morning show’ me llamaba mucho la atención desde siempre, y me decía a mí mismo ‘algún día me gustaría estar ahí’”, repasó con relación a las veces que visitó el canal para promocionar alguno de sus espectáculos de comedia y abundó sobre cómo se encontró con el tema de la visualización.

“A mí me introduce a la lectura la manera estricta que mi padre llevó a mi vida. Cuando empecé mi adolescencia y empecé con esos planes de jangueo, de pedir permiso para salir con mis amigos, no simplemente a jugar al parque, sino ya cine, fiesta, cumpleaños, él me decía que yo tenía que leerme un capítulo de un libro que él me asignara y hacerle un resumen de lo que leyera o del capítulo, para lograr ese permiso”, detalló dentro de los episodios de su crianza en Bogotá.

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“El primer libro que él pone en mis manos para todo este proceso y este desarrollo fue un libro que se llamaba ‘El poder del pensamiento positivo’”. Los planteamientos de esta postura fueron capturando su atención.

“Empiezo a agarrarle un gusto al tema y, de hecho, ya empezaba a leer sin necesidad de permisos sobre la ley de atracción. Desde los 17 años empiezo a absorber esa clase de libros de diferentes autores, el poder de la mente, el subconsciente. Ya un poquito con los años, (amplío el tema) más científico con personas como Gregg Braden, Bruce Lipton, Joe Dispenza, que hablan de lo mismo pero desde la neurociencia”. Adoptarlo como impulso para sus metas ha sido una ganancia.

“Desde entonces me vuelvo un ‘freak’ y me doy cuenta que yo puedo crear y moldear mi realidad siempre y cuando tenga tres cosas alineadas, que es el pensamiento, la emoción y la acción hacia lo que verdaderamente me apasiona”, sostuvo con entusiasmo. “Y dentro de todo esto, la visualización de poder uno imaginarse ese futuro deseado de lo que uno quiere para que las cosas empiecen a pasar. Entonces, muchas cosas en mi vida partieron de yo sentarme 20 minutos, cerrar los ojos e imaginarme y sentir ese futuro. Todo lo que yo he logrado en mi vida ha sido gracias a esas enseñanzas, más allá del trabajo duro, que también ha estado de la mano”.

Encantado con el apoyo

La naturalidad que ha proyectado frente a las cámaras de televisión también obedece a su compromiso por mostrar su mejor versión.

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“Me he preparado”, afirmó con énfasis. “Durante mi vida, una de mis preocupaciones había sido poder tener una buena dicción, tener un buen manejo al hablar en público, en fin, muchas cosas”, reveló dentro de su fórmula.

“Yo practiqué por mucho tiempo en neutralizar el acento. Es decir, no quitar el acento colombiano, pero que no se notara específicamente que yo soy de una región”, agregó como parte de su disciplina. “Trataba de neutralizar para que se notara que fuera colombiano, pero tuviera esas pausas, tuviera esas entonaciones que pudieran ser un poco más universales”.

La conexión con sus compañeros del programa mañanero las disfruta en grande. “Me encanta. El ambiente que naturalmente se preparó para mi llegada, y digo naturalmente porque sé que eso no es algo que se planea. Desde Migdalia, desde mis compañeros, que ya son amigos, desde la producción. Solamente tengo palabras de agradecimiento”, sostuvo.

El entusiasmo lo envuelve mientras repasa sus vivencias en el show. “Más que todo, es la experiencia que estoy viviendo y el poder crecer, porque estoy con gente que ya lleva años. Lo hacen demasiado bien”, expuso con admiración. “Entonces, yo absorbo como esponja. Y más allá, hemos podido crear una gran amistad y están superdispuestos a verme crecer y me llevan de la mano. Entonces, creo que es un todo”, afirmó, y reiteró que ve su integración como un premio.

“La experiencia en sí es supermotivante. Yo me levanto todos los días con esa felicidad. Es más, llega el viernes y yo digo ‘wow, quiero que sea lunes para seguir viviendo esta experiencia’”.

Comenzar más temprano su día y viajar desde Corozal al canal en San Juan no ha sido un reto.

“Yo siempre, desde muy pequeño, he sido madrugador, o sea yo me despierto, como tarde, a las 6:00 de la mañana, así que no ha sido como un ‘issue’. Madrugo, pero para mí es normal”, aseveró, y adelantó que dentro de su agenda “vienen grandes proyectos”.