Catalina, Fernanda y yo tenemos una conexión igualita a la que tengo con Lorena, eso es lo magistral, poder lograr la misma conexión, aunque hayan nacido en situaciones distintas, así que la maternidad la estoy viviendo al máximo. Y la estoy viviendo al lado de un gran hombre, que es igual de importante en el proceso y eso me hace descansar en él esos miedos, porque me ayuda, me da mucha fortaleza también y estamos bien ilusionados”