Las gemelas de la animadora Gil Marie López nacieron prematuras el pasado 22 de diciembre, según ella misma confirmó en la tarde del jueves en un mensaje en las redes sociales.

En la conmovedora publicación, la coanimadora del programa Día a día de Telemundo, explicó lo difícil que han sido estos últimos meses, al punto que necesitó viajar a Orlando, Florida, “para luchar por la vida” de las pequeñas, nacidas a las 28 semanas.

“Nuestra vida y nuestro entorno se detuvo desde el momento que nos dijeron que nuestras hijas, quizás no lograrían llegar a este mundo.Tomamos un avión llenos de dolor, incertidumbre y esperanza, para agotar todas las posibilidades y luchar por la vida de nuestras niñas. Hemos vivido estos meses en un hospital lleno de ángeles”, relató.

La presentadora de televisión, que tiene una hija adolescente, dio a conocer su embarazo en agosto del año pasado durante el programa por medio de un sobre que abrió su compañera, Dagmar, con el mensaje. Además, en la misma transmisión, esta dio a conocer que la gestación era uno de alto riesgo.

López expresó en entrevista con Primera Hora que siempre anhelaba tener hijos en común con su esposo Christian Diez Muro, con quien lleva casado desde diciembre de 2022, y que lo buscaron “non stop”. No obstante, la comunicadora admitió que finalmente quedó embarazada en junio del año pasado, noticia recibida con mucha alegría por su familia.

“El rol que me toca ahora ejercer lo hago con una responsabilidad increíble, y con otro tipo de energía, porque uno está más consciente de otras cosas, de lo frágil que es la vida, y esto pasa una sola vez en la vida. Quiero y adoro a Lorena, la cuido, la protejo, entonces esto es como un sueño hecho realidad, me dieron otro proyecto de vida, dos seres que me toca criar, que me toca formarlos, y eso para mí es lo más grande, porque puedo tener tantas metas profesionales, tantos sueños, y eso siempre va a estar, porque es parte de mí, pero mi familia siempre es lo más importante, y decir, he logrado el familión que quería, y sellarlo de esta manera, en salud, todavía con juventud, con ayuda, con la familia tan contenta, no hay manera de describirlo. Creo que soy totalmente bendecida”, expresó en ese entonces la también figura de marcos comerciales en ese entonces.

Aquí su mensaje completo:

“Han sido meses muy ,muy difíciles. Nuestras princesas tuvieron que nacer a sus 28 semanas.Nuestra vida y nuestro entorno se detuvo desde el momento que nos dijeron que nuestras hijas, quizás no lograrían llegar a este mundo.Tomamos un avión llenos de dolor, incertidumbre y esperanza, para agotar todas las posibilidades y luchar por la vida de nuestras niñas. Hemos vivido estos meses en un hospital lleno de ángeles.

Agradecidos con nuestros doctores en P.R , que se unieron a los esfuerzos de un equipo de especialistas en Orlando Fl, que nos guiaron,nos cuidaron y nos devolvieron el sentido de la vida,a través de nuestros tesoros.Hicieron todo lo que estuvo en sus manos para que estuvieran dentro de mi vientre, el mayor tiempo posible. Estos cuidados son muy cuesta arriba. Un grupo de más de 30 enfermeras han cuidado de mi y de las bebés dia y noche con una pasión y dedicación enorme .Ellas, muchas veces ,dejan a sus familias y a sus hijos en sus hogares , para cuidar a los nuestros. Definitivamente nuestra gratitud es infinita.

Sin el apoyo de nuestras familias, nuestros amigos, colegas, jefes, compañeros de trabajo y sobretodo sin la ayuda de DIOS no lo hubiéramos logrado .Falta camino por recorrer , ya que estos procesos son largos. Les comparto que regresaremos a casa con nuestras niñas en brazos ,con un verdadero testimonio de vida , repletos de amor, de unión y de una visión de la vida totalmente diferente, porque estas vivencias transforman.A todas las personas que nos han escrito, a los seguidores de nuestras redes sociales que nos han enviado sus oraciones y buenos deseos ,gracias de todo corazón.Lo valoramos en el alma.🙏➡️

Luego les contamos en detalle nuestra travesía. Pronto regresaremos a nuestras rutinas, trabajos y pasiones. Mientras tanto, estaremos alejados del mundo digital y solo enfocados un 500% en nuestra familia. Cuando la vida de un hijo pende de un hilo , nuestra vida se detiene. Queremos darle la nuestra sin pensarlo y nos desprendemos de absolutamente todo, con tal de cuidarlos , verlos llenos de vida , sanos y felices.

Lo más importante , es que Dios nos ha dado la gran bendición , de ver manifestado el milagro de la vida ,con el nacimiento de nuestras hijas y créanlo, estamos derretidos por ellas😍.¡Nuestra familia está completa!🥰🎀Catalina y Fernanda Diez-Muro López 🎀