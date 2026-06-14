Javier Poza, conductor de “La casa de los famosos” en sus dos más recientes temporadas, reaccionó a los ataques que ha recibido tras la modelo Celinee Santos no consagrarse como ganadora de la sexta edición del reality de Telemundo.

En una historia de Instagram, el presentador mexicano recordó que la actitud del público dominicano fue diferente cuando tuvo la oportunidad de anunciar el triunfo de otros de sus compatriotas en concursos anteriores, como a Francisca y a Clarissa Molina en “Nuestra Belleza Latina”, en los 2015 y 2016 respectivamente, y a Carlos Cruz (Caramelo) en la versión All Stars de “LCDLF” (2025).

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“En mi carrera como conductor de televisión he tenido la fortuna de anunciar el triunfo de: Clarissa Molina, Francisca Lachapel y Caramelo. Y me amaban por eso. Y hoy que el público no le otorgó el triunfo a su favorita, los mismos que me amaban, me odian”, escribió.

“Son únicos, pero aún así los quiero y les agradezco por igual”, concluyó.

Los usuarios de redes sociales acusaron al comunicador de parcializarse y favorecer con sus comentarios al español Fabio Agostini, quien se llevó los 200 mil dólares del primer lugar en la gran final que se llevó a cabo el pasado jueves 11 de junio.

Por su lado, la exMiss República Dominicana quedó en segundo lugar y sus fanáticos crearon una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para premiar su trabajo con 55 mil dólares, así como también ayudarla a cumplir su labor social en el orfanato de niñas Hogar Madelaes.