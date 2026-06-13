Los fanáticos de Celinee Santos, semifinalista de Miss Universe 2025, anunciaron que buscarán dinero para premiar a la reina de belleza tras su derrota en la sexta edición de “La Casa de los Famosos” de Telemundo.

El creador de contenido sobre certámenes Geury Rodríguez, de la cuenta Themasterofmisses, explicó en una publicación de Instagram que decidió crear la campaña de GoFundMe tras recibir mensajes de los seguidores de Santos interesados en aportar económicamente para reconocer su trabajo en el programa de telerrealidad y, además, ayudarla a cumplir con su labor social en el orfanato en el que trabaja desde el año 2018. Según la página, el objetivo inicial son $55,000, y en 18 horas, alcanzaron los $12,000.

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Durante su participación en “La casa de los famosos 6”, la modelo dominicana expresó en varias ocasiones su deseo de ganar el primer lugar para realizar obra benéfica a favor de la Fundación hogar de niñas María de la Esperanza (Madelaes), que se encuentra en La Victoria, Santo Domingo.

“Desde anoche, cientos de seguidores de Celinee me han escrito con la misma idea: si ella es la Reina del Pueblo, merece tener el premio del pueblo”, inició en el mensaje.

“Por eso nace esta iniciativa, no solo para reconocer todo lo que nos regaló durante estos meses, sino también para ayudarla a continuar el propósito que tantas veces compartió con nosotros: apoyar a las niñas del Orfanato Madelaes y brindarles un mejor futuro”, agregó.

“No importa si aportas US$1. Lo importante es que, unidos, podamos convertir el cariño de la gente en algo real”, aseveró.

Los internautas rechazaron el triunfo del español Fabio Agostini, quien se llevó el maletín con los $200 mil en la gran final celebrada este jueves 11 de junio.

Otros exparticipantes de “LCDLF6” afirmaron no entender la victoria de Agostini, reconociendo a Santos como “la verdadera ganadora” de esta temporada.