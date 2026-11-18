El fundador de Amazon, Jeff Bezos, ha estado ‘muy involucrado’ en la elección de Robert Pattinson como nuevo James Bond, y aunque él y el nuevo director de la saga, Denis Vileneuve, buscaban a un actor desconocido, la prueba de cámara fue definitiva: “Quedó clarísimo que él era James Bond”.

El empresario ha hecho estas declaraciones en ‘Silicon Valley & The World’ de Semafor, un evento celebrado en Silicon Valley que reúne a líderes tecnológicos, al ser preguntado por la elección del actor para interpretar al nuevo agente 007.

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Jeff Bezos, fundador de Amazon. ( John Locher )

Según explico Bezos, al principio había un grupo numeroso de aspirantes, pero finalmente las pruebas se redujeron a cinco finalistas y “todos ellos eran increíbles”, aseguró.

“A esos cinco finalistas les hicimos pruebas de cámara al estilo tradicional, con la vestimenta y el escenario de las películas -señaló-. Rodamos tres escenas distintas con cada uno de ellos y, el viernes, nos reunimos durante un par de horas para ver todas las pruebas y analizar el material”.

Tanto él como el director de la película, Denis Villeneuve (‘Dune’) buscaban un actor desconocido y tenían reparos en elegir a Pattinson: “Tras las pruebas de cámara, quedó clarísimo que él es James Bond”, afirmó Bezzos, quien asegura que el actor “tiene algo especial”.

En los últimos meses, además de Pattinson, habían sonado con fuerza los nombres de otros actores como Callum Turner (‘Eternity’), Josh O´Connor (‘Challengers’), o Jack Lowden (‘Slow Horses’), entre otros.

Pattinson saltó a la fama con su papel del vampiro Edward Cullen en la saga ‘Twilight’, pero desde entonces ha consolidado su carrera con films como ‘Tenet’ y más recientemente ‘La Odisea’ (‘The Odyssey’), de Christopher Nolan, o ‘Primetime’, con la que su nombre suena de cara a las nominaciones de los próximos Óscar.

Amazon adquirió el estudio MGM en una compra de 8,500 millones de dólares en 2022 y el año pasado pagó más de 1,000 millones de dólares por el “control creativo” de la franquicia de Bond en un acuerdo con los herederos y los productores históricos de las películas, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli.

El actor inglés se convierte en el séptimo actor en encarnar a James Bond, reemplazando a Daniel Craig en el papel, y siguiendo la estela de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton y Pierce Brosnan.

“James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen a 007 es todo un honor -señaló Pattinson en un comunicado-. Decir que este papel es un sueño hecho realidad es quedarse corto. No podría estar más entusiasmado con esta colaboración y con el trabajo que tenemos por delante junto a este equipo fantástico”.