El reconocido comediante Josué Comedy llega por primera vez al cine en la comedia familiar navideña Lord, Have Mercy, que se presentará desde el jueves 3 de diciembre en diferentes salas de Caribbean Cinemas alrededor de la isla. El filme estrenará primero que en Estados Unidos como un adelanto para que las familias puertorriqueñas disfruten primero esta historia llena de risa, corazón y fe, justo a tiempo para la Navidad.

El proyecto del comediante se suma a una trayectoria de más de una década de hacer reír “con su sano humor en sus decenas de presentaciones en Estados Unidos y Puerto Rico, justo antes de su segunda presentación en el Coliseo de Puerto Rico en el mes de abril” del año próximo, destaca el comunicado de prensa.

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Cameron Arnett, Rebecca Rogers, Micah Lynn Hanson, Caleb Milby, Sebastián Caicedo, Laura Alemán, Osvaldo Friger, Kim Sandwich, Juanpi Monterrubio, Elías Kemuel y Tony Pascual acompañan a Josué Comedy en Lord, Have Mercy. La película contó con la dirección de Julio Román.

“Todavía me cuesta creer lo que estoy viviendo en mi carrera. Después de tantos años teniendo el privilegio de conectar con miles de personas en Puerto Rico a través del stand-up comedy, dar este paso al cine es verdaderamente un sueño hecho realidad. Poder hacerlo junto a un elenco tan maravilloso y bajo la dirección de Julio, a quien tanto admiro, es un honor inmenso. Me siento muy agradecido y emocionado por esta nueva etapa” indicó Josué Comedy mediante declaraciones escritas.

Lord, Have Mercy, escrita por Julio Román y Giovannie Ortiz, está basada en la obra de teatro ¡Ay Que Cruz! de la autoría de Josué Comedy. Presenta la historia de Mercy, la querida matriarca de un ministerio familiar de impacto mundial, que cae inesperadamente en coma a pocos días de Navidad. Sus hijos distanciados regresan al hogar donde crecieron para una importante reunión que determinará el futuro del ministerio.

Lo que no saben es que su madre les preparó una última sorpresa navideña: una disparatada noche de juegos familiares que pondrá a prueba quién está realmente preparado para continuar su legado, agrega la nota de prensa. Entre retos absurdos, rivalidades, secretos y viejas heridas que resurgen, la reunión se convierte en un caos lleno de situaciones hilarantes y revelaciones inesperadas. Ambientada durante Nochebuena, Lord, Have Mercy, nos recuerda que el ministerio más importante comienza en nuestra propia familia.

La película, que es en inglés, cuenta con subtítulos en español. Es una coproducción entre Estados Unidos y Puerto Rico.