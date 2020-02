Respeta sus opiniones, pero no las comparte.

La modelo Kiara Liz Ortega confesó que, aunque las controversias por su triunfo en la competencia Mira quien baila All Stars (Univisión) de parte de sus contrincantes le dejó un mal sabor, ella prefiere disfrutarse a plenitud su logro, enfocándose en los esfuerzos que la llevaron a conseguir la victoria el domingo pasado.

“Me hizo sentir un poquito incómoda porque el momento en que se dijeron los comentarios y las opiniones yo estaba presente. Creo que no habían pasado ni cinco minutos después de haber anunciado la decisión”, dijo la Miss Universe Puerto Rico 2018 refiriéndose a la inconformidad del español Adrián Lastra y la mexicana Sofía Castro.

“Entiendo también que esos comentarios que ellos dijeron y su disgusto no eran hacia mí, fue hacia la producción de Univisión, así que no me lo puedo tomar personal. No puedo dejar que esos comentarios y esas opiniones dañen la relación tan bonita que nosotros cosechamos durante la competencia”, agregó a su llegada esta tarde al Aeropuerto Luis Muñoz Marín, en Carolina, y mencionó que no ha tenido comunicación con alguno de ellos.

Kiara Liz salió victoriosa en el reality, que se realizó en Miami, Florida, luego de que el 44 % de los votos del público la favorecieran sobre los finalistas: Sofía Castro y Adrián Lastra.

Esto levantó críticas teniendo en cuenta que la modelo fue nominada cuatro veces, y que la decisión no recayó en los jueces, Dayanara Torres, Casper Smart y Bianca Marroquín.

“Es una opinión que ellos tienen y yo la respeto, no tengo problemas con eso”, insistió.

Además, rechazó las críticas de quienes entienden que su victoria no era merecida.

“Yo me gané ese lugar”, dijo con determinación. “Yo me esforcé al igual que ellos. Yo estuve ahí semana tras semanas. Creo que mi recorrido fue bien diferente al de ellos, pero no menos importante. Si yo gané Mira quién baila es porque yo lo merezco, y no puedo dejar que ninguno de esos comentarios me quiten mérito”, resaltó la modelo, quien catalogó el apoyo de quienes la saludaban a su paso durante su llegada a suelo boricua “como el mejor bálsamo”.

La modelo agradeció el apoyo de su pareja, el cantante Juan Vélez, con quien trabajó el año pasado en el vídeo musical del sencillo Nunca pensé encontrarte.

"Fue sumamente importante. Él iba a visitarme y de repente cuando empecé a estar amenazada todas las semanas, que los lunes eran horribles, él estuvo más tiempo ahí conmigo porque de verdad los lunes se me hacían eternos, era como que un día bien triste".

Con su triunfo, Kiara Liz obtuvo un donativo de $25 mil para la fundación El Trotamundos, del actor Axel Serrant, dedicada a brindar ayuda a la población infantil.

La modelo compartió que Serrant está trabajando con una comunidad ubicada entre Haití y República Dominicana. Parte del dinero también será destinado para asistir a los refugiados afectados por los movimientos telúricos en el área sur de Puerto Rico.

Con su triunfo, Kiara Liz se une a los puertorriqueños que han logrado la victoria en el reality, Adamari López, Johnny Lozada y Dayanara Torres.

Por otro lado, la modelo mencionó sentirse entusiasmada por el lanzamiento de una línea de joyería de Forever Crystals.

“Se llama Welcome to Paradise y ha sido un éxito”, anunció. “Estoy supercontenta. Voy a seguir trabajando con ellos y con mi familia de Mitsubishi, que tenemos más planes y ellos siempre me están apoyando en cada proyecto”.