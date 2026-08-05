Primero captaron la atención del público con la historia del asesino en serie Jeffrey Dahmer, luego encendieron la polémica reviviendo el caso de los hermanos Menéndez, y finalmente cautivaron la audiencia con su propia versión sobre el notorio asesino en serie Ed Gein, cuya figura sirvió de inspiración para un sinnúmero de franquicias cinematográficas sobre asesinos en serie.

Ahora Ryan Murphy Ian Brennan pretenden atrapar a todos con la nueva temporada de “Monster: The Lizzie Borden Story”, que estrena en septiembre a través de Netflix, según reveló USA Today.

¿Quién fue Lizzie Borden?

Nacida en el seno de una familia acomodada en 1860 en Fall River, Massachussetts, Borden fue acusada del asesinato de su padre y su madrastra con un hacha, en 1892. El caso Borden, en una época en que no existían medios de comunicación masivos, ha sido comparado con grandes casos mediáticos que conmocionaron al mundo, como el de O. J. Simpson, por su resultado.

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Tras un juicio que se extendió por 19 días, el jurado tardó solo 40 minutos en absolverla de los cargos en su contra.

Borden siempre fue la única sospechosa de los crímenes de su padre y madrastra y tras su absolución, no hubo otros acusados y el caso nunca fue resuelto. Borden murió en 1927, a la edad de 66 años, víctima de neumonía. Por más de 100 años, el caso de Borden se ha convertido en uno de los más fascinantes en la cultura estadounidense, siendo objeto de múltiples libros, series, películas y toda clase de atención mediática y teorías durante el paso de los años.

La nueva entrega de “Monster” llega a las pantallas el 17 de septiembre de 1992 y contará con Ella Beatty, la hija de Warren Beatty y Annette Beaning, en el papel central.

Charlie Hunnam y Rebecca Hall por su parte, encarna al matrimonio compuesto por Andrew y Abby Borden, víctimas del horrendo crimen. Al igual que en otras temporadas de ‘Monster’, el humor negro y el giro de los desarrolladores intentando adentrarnos en una historia jamás contada sobre un crimen que ha sido contado de mil maneras, formarán parte de la historia de un crimen, comparable con la “Cenicienta”.

Al igual que en otras adaptaciones del relato, como la película del 2018 “Lizzie”, el trabajo de Murphy y Brennan explora la idea de un romance entre la protagonista y una de las criadas de su familia, como el eje de los crímenes.

El romance entre “Lizzie” y la criada “Bridget”, fue planteado inicialmente en la novela de 1984, “Lizzie”, de Evan Hunter.

En el 2014, Christina Ricchi encarnó a Lizzie Borden en la película para la cadena Lifetime, “Lizzie Borden Took an Ax”, que dio pie a la serie “The Lizzie Borden Chronicles”.